AEW All In 2023 का मैच कार्ड, जबरदस्त एक्शन को भारत में कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

AEW All In: AEW का अगला पीपीवी ऑल इन (All In 2023) है और इसके लिए उत्साह काफी ज्यादा है। AEW All In के इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय है, क्योंकि इस ऐतिहासिक शो को 80,000 से ज्यादा फैंस स्टेडियम में लाइव देखने वाले हैं। इसी वजह से बेसब्री से इस इवेंट का इंतजार किया जा रहा है।

आपको बता दें कि All In में सीएम पंक, MJF, जॉन मोक्सली, स्टिंग, क्रिश्चिन, सराया, एडम कोल, ब्रिट बेकर, क्रिस जैरिको, समोआ जो, कैनी ओमेगा, FTR, यंग बक्स, एडी किंग्सटन जैसे सुपरस्टार्स हिस्सा लेने वाले हैं और उनकी कोशिश इस शो को धमाकेदार बनाने पर होगी।

AEW All In 2023 का आयोजन कब, कहां होने वाला है और भारत में फैंस इसे कैसे लाइव देख सकते हैं?

AEW का अगला शो All In 2023 का आयोजन लंदन के वेम्बली स्टेडियम में होने वाला है, जिसे देखने के लिए 80 हज़ार से ज्यादा दर्शक मौजूद रहने वाले हैं। यह शो रविवार 27 अगस्त 2023 को लाइव आने वाला है। अब भारतीय फैंस सोच रहे होंगे कि आखिर वो कैसे AEW All in 2023 को लाइव देख सकते हैं, तो उन्हें बता दें कि यह शो भारत में भी लाइव आएगा।

भारत में फैंस प्री-शो 27 अगस्त 2023 को रात 9:30 बजे और मेन शो रात 10:30 बजे से Discovery+ and Eurosport पर लाइव देख सकते हैं। इस बीच कंपनी ने AEW All In के लिए 11 धमाकेदार मैचों को बुक किया है, जिसमें से 9 मैच मेन शो और दो प्री-शो में देखने को मिलेंगे। मेन इवेंट में AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है।

Expand Tweet

AEW All In 2023 में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

1- ऑसी ओपन (मार्क डेविस और काइल फ्लेचर) vs MJF और एडम कोल - ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच

2- जैक पैरी vs हुक - FTW चैंपियनशिप मैच

3- FTR (डैक्स हार्वुड और कैश व्हीलर) vs द यंग बक्स (मैट जैक्सन और निक जैक्सन) - AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप

4- हिकारू शिडा vs टोनी स्टॉर्म vs सराया vs ब्रिट बेकर - AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच

5- डार्बी एलिन और स्टिंग vs स्वर्व स्ट्रिकलैंड और क्रिश्चिन केज - कॉफिन मैच

6- द गोल्डन एलीट (कोटी इबुशी, कैनी ओमेगा और हैंगमैन पेज) vs कोनोसुके ताकेशिता और बुलट क्लब गोल्ड (जूस रॉबिनसन और जे वाईट) - सिक्स मैन टैग टीम मैच

7- विल ऑस्परे vs क्रिस जैरिको

8- सीएम पंक vs समोआ जो - रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच

9- हाउस ऑफ ब्लैक (मालाकाई ब्लैक, बडी मैथ्यूज़ और ब्रॉडी किंग) vs बिली गन, एंथनी बोवेंस और मैक्स कैस्टर - AEW वर्ल्ड ट्रायस चैंपियनशिप मैच

10 - एडी किंग्सटन, ऑरेंस कैसिडी, पेंटा एल जीरो मिएडो और बेस्ट फ्रेंड्स (चक टेलर और ट्रेंट बरेटा) vs सैंटाना, ऑर्टिज़ और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब (जॉन मोक्सली, व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कास्टागोली - स्टेडियम स्टैमपेड मैच

11- MJF vs एडम कोल - AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच

Expand Tweet