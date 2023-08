AEW Dynamite रिजल्ट्स: Jon Moxley ने धमाकेदार अंदाज में जीता मैच, पूर्व WWE सुपरस्टार ने फेमस रेसलर पर हमला करके चुराई चैंपियनशिप

AEW Dynamite: AEW डायनामाइट (Dynamite) का एपिसोड काफी बढ़िया साबित हुआ। शो की शुरुआत में जॉन मोक्सली (Jon Moxley) ने बड़ी जीत दर्ज की। साथ ही कई अच्छे मैच और सैगमेंट देखने को मिले। मेन इवेंट में टाइटल मुकाबला हुआ। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW Dynamite के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

- AEW Dynamite में जॉन मोक्सली vs कमांडर

मैच की शुरुआत में जॉन मोक्सली ने शानदार काम किया। कमांडर ने भी हाई-फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल किया। अंत में जॉन का दबदबा देखने को मिला। मोक्सली ने कमांडर को आर्मबार में फंसाया और इसपर उन्होंने हार मान ली। एक वीडियो पैकेज दिखाया गया, जहां ऑरेंज कैसिडी ने जॉन को चेतावनी दी।

नतीजा: जॉन मोक्सली की जीत हुई

All In का बैकस्टेज वीडियो सैगमेंट देखने को मिला, जहां यंग बक्स ने अपने बर्ताव के लिए FTR से माफी मांगी। बुलेट क्लब गोल्ड ने एंट्री की और यंग बक्स का मजाक बनाया। यहां से All Out के लिए FTR और यंग बक्स vs बुलेट क्लब गोल्ड मैच तय हुआ।

बैकस्टेज टोनी स्टॉर्म ने सराया की चैंपियनशिप जीत पर खुशी जताई। बाद में वो इस चीज़ को लेकर निराश थी कि उनके पास अब दोस्त नहीं हैं और फैंस से भी उन्हें धोखा मिला।

- क्रिस जैरिको का सैगमेंट

क्रिस जैरिको ने सैमी गुवेरा को बुलाया और उनके माफी मांगी। सैमी ने दिग्गज को माफ कर दिया। उनके बीच बाद में दोबारा अनबन देखने को मिली। हालांकि, जैरिको ने कहा कि वो गुवेरा के साथ पहले दिन से हैं। क्रिस ने सैमी के साथ AEW टैग टीम चैंपियंस बनने की इच्छा जताई। गुवेरा ने इसके लिए 'हां' बोला।

ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने प्रोमो कट किया और यहां जॉन मोक्सली ने मेन इवेंट के विजेता का सामना करने की बात कही।

- एडी किंग्सटन vs व्हीलर यूटा (NJPW स्ट्रॉन्ग ओपनवेट चैंपियनशिप मैच)

यह मैच रेसलिंग के हिसाब से तगड़ा रहा। दोनों ही रेसलर्स ने कई अच्छे मूव्स का इस्तेमाल किया। व्हीलर के पास अंत में अच्छा मोमेंटम था। इसी बीच एडी किंग्सटन ने उनपर बैकफिस्ट टू द फ्यूचर मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की। क्लॉडियो कास्टगनोली मैच के बाद अपने साथी यूटा को चेक करने के लिए आए।

नतीजा: एडी किंग्सटन ने टाइटल रिटेन रखा

बैकस्टेज डॉन कैलिस ने सैमी गुवेरा को अपने फैक्शन में जोड़ने की इच्छा जताई। गुवेरा ने तुरंत इंकार किया।

- एडम कोल का सैगमेंट

एडम कोल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच नहीं जीतने पर निराशा जताई और फिर MJF की चोट पर बात की। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम ने एंट्री की। उन्होंने कोल पर निशाना साधा। इसी बीच स्ट्रॉन्ग ने दावा किया कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर बताएंगे। कोल ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि स्ट्रॉन्ग की गर्दन भी चोटिल है। रॉड्रिक ने कहा कि वो ऐसे ही जीत सकते हैं।

- क्रिस स्टेटलैंडर, ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा vs एमी साकुरा, मरीना शफीर और नायला रोज़

यह मैच काफी छोटा रहा और सभी स्टार्स ने कम समय में इसे बेहतर बनाने की कोशिश की। ब्रिट बेकर ने काफी समय तक संघर्ष किया। बाद में उन्होंने क्रिस स्टेटलैंडर को टैग दिया और उन्होंने आकर हील स्टार्स की हालत खराब की। क्रिस ने मरीना पर वेडनेसडे नाईट फीवर मूव लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। पूर्व WWE स्टार रूबी सोहो ने मैच के बाद आकर स्टेटलैंडर पर हमला किया और TBS टाइटल चुराकर भाग गईं।

नतीजा: क्रिस स्टेटलैंडर, ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा की जीत हुई

- अक्लेम्ड का सैगमेंट

अक्लेम्ड ने All In में अपनी चैंपियनशिप जीत और बिली गन ने वापसी पर खुशी जताई। बाद में अक्लेम्ड ने नई पिंक कलर की ट्रियोज़ चैंपियनशिप को दिखाया। साथ ही Rampage में इन्हें डिफेंड करने की बात कही।

ऑसी ओपन ने बैकस्टेज सैगमेंट में दोबारा टैग टीम टाइटल्स जीतने का दावा किया।

- ऑरेंज कैसिडी vs पेंटा एल जीरो एम (AEW इंटरनेशनल टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

ऑरेंज कैसिडी को पेंटा एल जीरो एम ने लगातार अपने अनोखे मूव्स से कड़ी टक्कर दी। कैसिडी को फैंस की ओर से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली। अंत में पेंटा जीत के करीब आ गए थे। हालांकि, अंत में कैसिडी ने पेंटा को रोलअप की मदद से पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: ऑरेंज कैसिडी ने चैंपियनशिप रिटेन की

इस तरह से AEW Dynamite का अंत हुआ।