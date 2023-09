AEW के मालिक ने CM Punk को कंपनी से निकालकर चौंकाया, फैंस को ALL Out इवेंट से पहले दिया झटका 

CM Punk: पूर्व WWE दिग्गज सीएम पंक (CM Punk) के चाहने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। बता दें, हाल ही में AEW के मालिक टोनी खान (Tony Khan) ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम पंक को कंपनी से बाहर कर दिया है। देखा जाए तो AEW ने All Out इवेंट से ठीक पहले चौंकाने वाला ऐलान करते हुए फैंस को झटका दे दिया है।

AEW All in के बाद सीएम पंक के बैकस्टेज कंपनी के कई मेंबर्स के साथ झड़प की खबरें रिपोर्ट की गई थी। इन सब की शुरूआत तब हुई जब जैक पेरी ने AEW All in के दौरान सीएम पंक पर निशाना साधा था। इसके बाद आने वाले दिनों में परिस्थिति काफी खराब हो गई थी। एक रिपोर्ट की माने तो टोनी खान भी इस झड़प में फंस गए थे और सीएम पंक ने उनपर अटैक करने की भी कोशिश की थी।

AEW ने अब अपने ऑफिशियल हैंडल पर टोनी खान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से सीएम पंक को अब AEW से बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, सीएम पंक को AEW के ऑफिशियल रोस्टर पेज से भी हटा दिया गया है। यह देखना रोचक होगा कि सीएम पंक का अगला कदम क्या होने वाला है और वो प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में एक्टिव रहते हैं या नहीं।

पूर्व AEW सुपरस्टार सीएम पंक की WWE से भी विवादित तरीके से विदाई हुई थी

सीएम पंक काफी लंबे समय तक WWE का हिस्सा रहे थे। इसके बाद उनके WWE के साथ रिश्ते खराब हो गए थे और पंक ने आखिरकार साल 2014 में विवादों के बीच WWE को अलविदा कह दिया था। बता दें, सीएम पंक ने उस वक्त WWE पर उन्हें खराब बुकिंग देने का आरोप लगाया था।

इसके बाद सीएम पंक ने MMA रिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली थी। वहीं, सीएम पंक ने प्रो रेसलिंग से 7 सालों तक दूर रहने के बाद AEW में धमाकेदार डेब्यू किया था। हालांकि, सीएम पंक को इस रेसलिंग कंपनी में WWE के स्तर की सफलता नहीं मिली। बता दें, सीएम पंक ने AEW में अपना आखिरी मैच All in में लड़ा था।