WWE में लंबे समय बाद वापसी करते हुए बवाल मचाने वाले फेमस सुपरस्टार ने दिया चौंकाने वाला बयान

एलिस्टर ब्लैक ने इसी हफ्ते WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में वापसी कर बिग ई (Big e) पर अटैक कर दिया था। उस अटैक के बाद ब्लैक ने सोशल मीडिया पर द न्यू डे का नाम लेकर पूर्व WWE इंटरकॉन्टिनेंटल पर तंज़ कसा है। इंस्टाग्राम पर ब्लैक ने काले कपड़ों में अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने द न्यू डे पर भी तंज़ कसा।

उनके द्वारा कैप्शन में लिखी गई लाइन (It's a new day, yes it is) को द न्यू डे के मेंबर्स की एंट्री के दौरान तब सुना जाता था जब बिग ई, कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) और ज़ेवियर वुड्स (Xavier Woods) साथ थे। दुर्भाग्यवश WWE ने बिग ई को सिंगल्स पुश देने की चाह में इस ग्रुप को तोड़ दिया है।

अभी तक द न्यू डे से अलग होने का फैसला बिग ई के लिए सही साबित हुआ है। इस बीच वो WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने और WrestleMania 37 में भी चैंपियन के तौर पर एंट्री ली, लेकिन साल के सबसे बड़े शो में उन्हें अपोलो क्रूज़ (Apollo Crews) के हाथों हार के साथ ही अपना टाइटल गंवाना पड़ा।

ये भी पढ़ें: 5 रियल लाइफ फ्रेंड्स की जोड़ियां जो अभी भी WWE में साथ काम कर रही हैं

WWE SmackDown में एलिस्टर ब्लैक और बिग की फ्यूड शुरू हो सकती है

पिछले कई हफ्तों से WWE डरावने प्रोमो को दिखाकर एलिस्टर ब्लैक की वापसी के संकेत दे रही थी। इस हफ्ते SmackDown के मेन इवेंट में हुए फेटल-4-वे WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में ब्लैक ने बिग ई पर अटैक कर उनके दोबारा चैंपियन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया था।

ये भी पढ़ें: 5 मौके जब अंडरटेकर WWE में अपने कैरेक्टर से बाहर आए

मौजूदा स्थिति को देखते हुए WWE बिग ई vs एलिस्टर ब्लैक स्टोरीलाइन को शुरू कर सकती है। हालांकि अभी उनके मैचों में कोई टाइटल दांव पर नहीं लगा होगा, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स WWE यूनिवर्सल चैंपियन के अगले चैलेंजर के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें: सीएम पंक के WWE करियर की 5 सबसे बड़ी नॉन-टाइटल जीत

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।