सीएम पंक के WWE करियर की नॉन-टाइटल मैचों में 5 सबसे बड़ी जीत

सीएम पंक (CM Punk) का WWE का सफर चाहे उतार-चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई चैंपियनशिप्स भी जीतीं। WWE अधिकारियों के साथ चाहे उनके संबंध अच्छे ना रहे हों, फिर भी वो अपने दौर में फैन फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक बनकर उभरे और आज भी फैंस के सबसे चहेते पूर्व WWE सुपरस्टार्स में से एक हैं।

पंक का कैरेक्टर ऐसा रहा कि वो हमेशा से ही कंपनी के लिए फायदे का सौदा साबित होते आए। कई बार के चैंपियन रहे, लेकिन कई बार उनकी नॉन-टाइटल फ्यूड्स ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं और उन्हीं स्टोरीलाइंस ने पंक को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने में मदद की थी।

हालांकि चैंपियनशिप फ्यूड्स को लोग अधिक तवज्जो देते हैं, लेकिन कई मौकों पर नॉन-टाइटल फ्यूड्स भी किसी रेसलर के करियर में उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हुईं। इसलिए इस आर्टिकल में हम सीएम पंक के करियर की 5 सबसे बड़ी नॉन-टाइटल मैचों में आई जीतों को अवगत कराने वाले हैं।

2009 में WWE Money in the Bank विनर बने

Money in the Bank विनर सीएम पंक

WWE WrestleMania 25 में सीएम पंक अपने करियर में दूसरी बार Money in the Bank विजेता बने थे। इस जीत से पंक WWE इतिहास में 2 Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सबसे पहले सुपरस्टार बने थे। वो केवल 2 बार ब्रीफ़केस जीतने वाले पहले सुपरस्टार नहीं बल्कि लगातार 2 सालों में ब्रीफ़केस को अपने नाम करने वाले पहले सुपरस्टार भी बने।

उस ऐतिहासिक जीत के बाद पंक ने कई बार कैशइन करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिरकार उनका ऑफ़िशियल कैशइन 2009 Extreme Rules पीपीवी में आया, जहां जैफ हार्डी, ऐज को हराकर नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। मगर अगले ही पल पंक ने कैशइन किया और हार्डी को हराकर टाइटल अपने नाम किया था।

