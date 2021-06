WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले के अगले बड़े संभावित प्रतिद्वंदी का नाम सामने आया, गोल्डबर्ग भी लिस्ट में हुए शामिल

WWE चैंंपियन बॉबी लैश्ले(Bobby Lashley) ने इस हफ्ते दो Hell in a Cell मैच लड़े। ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) और जेवियर वुड्स (Xavier Woods) को उन्होंने हराया। मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी में लैश्ले का मुकाबला कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) के साथ होगा। डेव मैल्टजर ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा बयान लैश्ले के अगले बड़े प्रतिद्वंदी को लेकर दिया। मैल्टजर ने कई सुपरस्टार्स का नाम बताया। इस लिस्ट में गोल्डबर्ग (Goldberg) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) का नाम भी शामिल हैं।

WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को लेकर बड़ी खबर

WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले के लिए कंपनी ने आगे के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया। डेव मैल्टजर ने लैश्ले के अगले बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में कई सुपरस्टार्स का नाम बताया। गोल्डबर्ग और लैसनर के अलावा उन्होंने डेनियल ब्रायन, रैंडी ऑर्टन, ब्रे वायट का नाम लिया।

SummerSlam में बॉबी लैश्ले का मुकाबला लैसनर के साथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है कि इस बार फैंस को ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। मैल्टजर के अनुसार इस प्लान में बदलाव भी हो सकता है। अगर SummerSlam में लैसनर नहीं आएंगे तो फिर गोल्डबर्ग की वापसी हो सकती है। गोल्डबर्ग का मैच फैंस नहीं देखना चाहते लेकिन लैश्ले को इससे जरूर फायदा होगा।

Royal Rumble 2021 में अंतिम बार गोल्डबर्ग WWE में नजर आए थे। ड्रू मैकइंटायर ने उन्हें WWE चैंपियनशिप मैच में हराया था। फैंस इससे पहले लैसनर के साथ लैश्ले का मैच देखना चाहते हैं। लैश्ले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो लैसनर का सामना करना चाहते हैं। WWE ने जरूर कोई ना कोई प्लान इस मैच के लिए तैयार किया होगा।

Edited by PANKAJ