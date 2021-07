380 दिन तक चैंपियन रहने वाले WWE दिग्गज ने MITB में होने वाले खतरनाक मैच से पहले अपने दुश्मन पर साधा निशाना

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी में बेली (Bayley) और बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) के बीच स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। इसके पहले उनके बीच रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) और हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) में मैच देखने को मिल चुका है। इस मुकाबले पर काफी फैंस की निगाहें टिकी हुई है। उनके बीच "आई क्विट" मैच का आयोजन देखने को मिलेगा। बेली ने इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

WWE सुपरस्टार बेली का "आई क्विट" मैच को लेकर आया बड़ा बयान

बेली हाल ही Talking Smack के एपिसोड में नजर आई थीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो इस मैच को लेकर डरी हुई हैं लेकिन यह भी कहा कि बियांका ब्लेयर को उनसे भी खराब महसूस हो रहा होगा। उन्होंने कहा:

"तो यह मैच, मेरे लिए थोड़ा डराने वाला है। सोचिए बियांका कैसा महसूस कर रही होंगी। सोचिए बियांका इस मैच के लिए जाते हुए कैसा महसूस कर रही होंगी। हाँ मेरे लिए यह डरावना है, लेकिन WWE में मेरे करियर के दौरान जो भी चीज सामने आई है उसके लिए मैं तैयार रही हूं। बियांका के लिए हो चुका है! मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती हैं, मुझे उस टाइटल से फर्क नहीं पड़ता जो उनके पास है, क्योंकि वो फिर घर आ रहा है, वह मेरे पास आ रहा है!"

यह मैच काफी ज्यादा खास रहने वाला है क्योंकि WWE इतिहास में यह तीसरा मौका रहेगा जब विमेंस सुपरस्टार्स "आई क्विट" मैच का हिस्सा रहने वाली हैं। स्टोरीलाइन के दौरान पिछले दोनों मैचों में बियांका ब्लेयर का पलड़ा बेली के खिलाफ भारी रहा है। अब बेली के पास खुद को साबित करने का अंतिम मौका रहेगा।

बेली इस मैच के बाद सही में WWE छोड़ने का निर्णय ले सकती हैं। उन्होंने पहले भी बताया कि वो अन्य प्रमोशन्स में काम करना चाहती हैं। खैर, WWE शर्त में बदलाव करके नियम जोड़ सकता है कि जिस सुपरस्टार की मैच में हार होगी, उसे SmackDown को छोड़कर जाना होगा। WWE में कुछ भी संभव है।

