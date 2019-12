WWE 2010-2019: पूरे दशक की अच्छी और बुरी बातें Ujjaval Palanpure FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 26, 2019

रोमन और रॉक डब्लू डब्लू ई (WWE) को रेसलिंग जगत में आए काफी साल हो गए हैं और कंपनी का एक और दशक पूरा हो गया। साल 2010 से WWE के नए दशक की शुरुआत हुई थी और अब 2019 के अंत से इस दशक का भी अंत हो जाएगा। WWE के लिए यह दशक यादगार रहेगा। पूरे दशक में कई सारी बढ़िया चीज़ें देखने को मिली। फैंस लंबे समय तक कई सारी स्टोरीलाइन्स को याद रखेंगे। खैर, इस पूरे दशक में कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें हुई और कुछ खराब चीज़ें भी हुई। इसलिए हम बात करने वाले हैं इस दशक की अच्छी और बुरी बातों के बारे में। #1 अच्छी बात: NXT NXT को इस दशक की सबसे बड़ी खोज माना जाएगा। ट्रिपल एच द्वारा चलाए गया यह डेवलपमेंटल ब्रांड कुछ समय बाद कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। यह रेसलिंग फैंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ रही है। NXT ने इस दशक में WWE से ज्यादा 5 स्टार मैच दिए हैं। NXT में सुपरस्टार्स को नया गिमिक मिलता है और इससे उसके नए करियर की शुरुआत होती है। NXT की वजह से ही आज मेन रोस्टर पर कई सारे अच्छे रेसलर्स मौजूद है। #1 बुरी बात: रोमन रेंस का पुश रोमन रेंस के पास कंपनी का टॉप स्टार बनने के लिए हर एक चीज़ मौजूद है लेकिन इसके बाद भी फैंस ने उन्हें कंपनी के टॉप स्टार के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। वह कंपनी के अगले जॉन सीना बनने वाले थे। रोमन रेंस ने 'पोस्टर बॉय' बनने के लिए काफी मेहनत की और हर बार अच्छे मैच दिए लेकिन फिर भी उन्हें बू किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि रेंस 2015 में इतने बड़े पुश के लिए तैयार नहीं थे। द रॉक भी उन्हें उस समय फैंस की बू से बचा नहीं सके। ये भी पढ़ें:- WWE के 25 सबसे पैसे वाले सुपरस्टार्स

