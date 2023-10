WWE में CM Punk की वापसी को लेकर Raw में मिले संकेतों पर बड़ा अपडेट आया सामने, खबरें हुई तेज

CM Punk: पिछले महीने AEW ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक (CM Punk) को अचानक से रिलीज करके सभी को चौंका दिया था। जैक्सन विल प्रमोशन से निकाले जाने के बाद से ही पंक की फिर से WWE में वापसी की चर्चा जोरों पर हैं।

कई रेसलिंग फैंस ने नोटिस किया कि इस हफ्ते की शुरुआत में हुए Raw में कमेंटेटर माइकल कोल ने सीएम पंक के ROH के समय के पहले पाइपबॉम्ब से जुड़ी एक चीज़ का जिक्र किया था। WWE के इस दिग्गज कमेंटेटर ने सैथ रॉलिंस को कुछ निकनेम्स देते हुए उन्हे “Manipulator” और “Puppet Master कहा।

कोल ने आगे कहा कि शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ चल रही सैथ रॉलिंस की स्टोरीलाइन में विजनरी "puppet" की तरह है। कई लोगों का मानना है कि ये नाम साल 2005 में ROH के समय सीएम पंक ने एक शानदार प्रोमो के दौरान उपयोग किए थे। पंक ने कहा था कि "यह मेरा स्टेज है। यह मेरा थिएटर है। आप सभी मेरे पपेट्स हो और आपकी लगाम को मैंने खींच रखा है।"

WWE ने पिछले कुछ हफ्तों से कई सीएम पंक की कई चीज़ों का संकेत दिया है, यह उनमें से एक था। सैथ ने हाल ही में खुद को "The Best in the World" कहा था। रेसलिंग से जुड़े सभी लोग यह जानते हैं कि सीएम पंक यह लाइन खुद के लिए उपयोग करते हैं। इन संकेतों के बाद पंक कि वापसी कि खबरें तेज हो गई हैं।

कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अभी सीएम पंक की वापसी के कोई प्लान नहीं बनाए गए हैं। वेबसाइट ने यह जरूर कहा कि अचानक कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं, तो चीजें बदल भी सकती हैं। 26 नवंबर को होने वाला Survivor Series प्रीमियम लाइव इवेंट पंक के होमटाउन शिकागो में होने जा रहा है, इसलिए कई फैंस का यह मानना है कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इवेंट में वापसी कर सकते हैं।

क्या WWE में वापसी के बाद Seth Rollins के खिलाफ दिखेंगे CM Punk?

WWE के मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस कई मौकों पर यह बता चुके हैं कि वो सीएम पंक को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। WWE इस चीज का फायदा दोनों के बीच स्टोरीलाइन के जरिए उठा सकती है। संभव है कि जिस तरह सैथ, पंक से जुड़ी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी वापसी के बाद सैथ के साथ पंक की स्टोरीलाइन देखने मिले।