WWE से सस्पेंड हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन का नया लुक सामने आया, शानदार बॉडी के साथ कुछ ऐसे आए नजर

साल 2015 में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE में डेब्यू किया था। वायट फैमिली का वो तब हिस्सा थे। इसके बाद से लेकर अभी तक WWE में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कई तरह के कैरेक्टर निभाए है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी फिजिक पर भी हमेशा काम किया और बदलाव किया।

WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तस्वीर पोस्ट की

WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस बार ट्विटर पर खास तस्वीर "before and after" लिख कर पोस्ट की है। इस बार फिर से ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी बॉडी में बदलाव किया है। अपनी फिजिक में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खास परिवर्तन किया है। अगर दोनों तस्वीरों की तुलना की जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बहुत ही मेहनत ब्रॉन स्ट्रोमैन ने की है। एक बात साफ है कि अपने करियर के सबसे बेस्ट शेप में इस समय ब्रॉन स्ट्रोमैन नजर आ रहे हैं।

ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए साल 2020 अभी तक का सबसे अच्छा साल उनके करियर के लिए रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल अपने नाम उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की।पहली बार अपने करियर में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। ब्रे वायट के साथ उसके बाद उनकी फ्यूड शानदार रही थी। समरस्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमैन को द फीन्ड ने हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। WWE ड्राफ्ट में ब्रॉन स्ट्रोमैन को RAW में डाल दिया गया।

सर्वाइवर सीरीज के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए WWE ने बड़ा प्लान तैयार किया था। लेकिन इस शो में उन्हें इंजरी आ गई। इसके बाद पूरे प्लान में बदलाव हो गया। दरअसल साल के अंतिम पीपीवी टीएलसी में उनका मुकाबला WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर के साथ होने वाला था लेकिन इंजरी के कारण ये अब नहीं हो पा रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। वो जल्द से जल्द वापसी करने के लिए वैसे तैयार है क्योंकि जिम में इस समय वो काफी मेहनत कर रहे हैं। शायद टीएलसी में वो एंट्री कर कुछ नया धमाका कर सकते हैं। फिलहाल फैंस भी इस बदलाव की काफी तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर पर एकदम से ब्रॉन स्ट्रोमैन की ये तस्वीर छा गई है। अब खास प्लान ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद के लिए तैयार कर रहे हैं।

