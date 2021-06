ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पहली बार अनोखी तस्वीरें पोस्ट कर WWE का बनाया भद्दा मजाक, देखकर आपको होगी हैरानी

ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मीम्स शेयर कर WWE का मजाक बनाया। WWE से जाने के बाद पहली बार स्ट्रोमैन ने WWE को लेकर निगेटिव रिएक्शन दिया। 8 साल तक ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE में काम किया लेकिन इस महीने की शुरूआत में उन्हें रिलीज कर दिया गया। ये खबर सुनकर सभी चौंक गए और फैंस ने कंपनी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। स्ट्रोमैन ने जाने के बाद हमेशा पॉजिटिव बात कंपनी को लेकर की और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया।

पूर्व WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अनोखी तस्वीरें पोस्ट की

WWE से जाने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन शानदार तरीके से अपनी जिंदगी में मजे ले रहे हैं। वो इस समय अपनी फिजिक पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में उनका नया लुक भी सामने आया था। इंस्टाग्राम पर स्ट्रोमैन ने इस बार कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की। इसके जरिए उन्होंने अनोखा संदेश दिया। कई फैंस को लगता है कि ये WWE के ऊपर एक तरह से स्ट्रोमैन ने कटाक्ष किया।

WWE में हर हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन नजर नहीं आ रहे हैं तो वो अब कुछ नई चीजें अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो एक्टिव है। स्ट्रोमैन ने स्टोरी डालकर उसमें When you finally get out of a toxic relationship कैप्शन लिखा। इस चीज से अंदाजा लग रहा है कि उन्होंने WWE का मजाक बनाया।

स्ट्रोमैन की इंस्टाग्राम स्टोरी

स्ट्रोमैन ने WWE से जाने के बाद पहली बार कुछ अलग तरह का बयान दिया। इससे पहले हमेशा उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर अपडेट दिया। स्ट्रोमैन जल्द ही AEW में नजर आ सकते हैं और ऐसा होगा तो फिर WWE के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा।

Edited by PANKAJ