WWE से महीनों से बाहर चल रहे Brock Lesnar नए लुक में आए नज़र, सोशल मीडिया पर द बीस्ट की तस्वीर तेजी से हो रही है वायरल

Brock Lesnar Spotted in New Look: WWE दिग्गज ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) काफी समय से टीवी से दूर हैं। वो SummerSlam 2023 में आखिरी बार नज़र आए थे और इस शो में उनका मुकाबला कोडी रोड्स (Cody Rhodes) से देखने को मिला था। ब्रॉक लैसनर इसके बाद से बहुत कम मौकों पर पब्लिक अपीयरेंस देते हुए नज़र आए हैं। हाल ही में उनसे जुड़ी एक खास फोटो सामने आई है। वो इसमें नए लुक के साथ नज़र आ रहे हैं।

विंस मैकमैहन से जुड़े केस में ब्रॉक लैसनर का नाम आया था और इसके बाद से वो एक्शन से दूर हैं। ब्रॉक लैसनर की एक हालिया तस्वीर सामने आई है। ब्रॉक यहां पर शॉर्ट बियर्ड और अपने शानदार हेयरस्टाइल के साथ नज़र आ रहे हैं। इसी बीच वो चश्मे में नज़र आ रहे हैं। दरअसल, द बीस्ट अपने बेटे के हॉकी गेम को देखने के लिए गए हुए थे। यह तस्वीर 30 मई 2024 की है लेकिन अभी काफी वायरल हो रही है।

आप नीचे ब्रॉक लैसनर की तस्वीर देख सकते हैं:

क्या ब्रॉक लैसनर अभी भी WWE के साथ हैं?

विंस मैकमैहन पर लगे गंभीर आरोपों के बाद ब्रॉक लैसनर का नाम भी सामने आया था। इसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि द बीस्ट की अब काफी समय तक वापसी करने की कोई संभावना नहीं है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार WWE Royal Rumble 2024 में ब्रॉक की वापसी प्लान की गई थी लेकिन फिर विवादों के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। बाद में ट्रिपल एच ने खुद WrestleMania की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रॉक लैसनर को लेकर जानकारी दी थी।

उन्होंने क्लियर किया था कि द बीस्ट अभी भी WWE के साथ बने हुए हैं और अभी वो ब्रेक पर चल रहे हैं। पहले ब्रॉक के नाम का जिक्र भी टीवी पर नहीं हो रहा था। पॉल हेमन ने WWE Hall of Fame स्पीच के दौरान ब्रॉक लैसनर का नाम लिया। इसके अलावा King and Queen of the Ring के दौरान भी द बीस्ट के बारे में कमेंट्री ने बात की। SmackDown के हालिया एपिसोड में भी जब केविन ओवेंस और पॉल हेमन रिंग में मौजूद थे, तब भी ब्रॉक का जिक्र केविन ने किया था।