Hell in a Cell में दिग्गजों के बीच हुआ था ऐतिहासिक मैच, WWE में दो फेमस सुपरस्टार्स ने रचा था इतिहास

हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) कई सालों से WWE का मुख्य पीपीवी रहा है। WWE में काफी समय से Hell in a Cell मैचों का आयोजन किया जा रहा था। इसके बावजूद 2009 से WWE ने इसे अपना पीपीवी बना दिया। इसके बाद Hell in a Cell पीपीवी कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। इस इवेंट में ढेरों यादगार मैचों का आयोजन हुआ है।

सालों तक इस बड़े इवेंट में विमेंस डिवीजन का कोई भी Hell in a Cell मैच नहीं हुआ था। इसके बावजूद WWE ने 2016 में बड़ा इतिहास बनाया। इस मैच के लंबे इतिहास में पहली बार विमेंस सुपरस्टार्स को सैल के अंदर देखा गया। दरअसल, शार्लेट फ्लेयर और साशा बैंक्स के बीच ये मुकाबला देखने को मिला था।

शार्लेट फ्लेयर और साशा बैंक्स ने WWE Hell in a Cell 2016 में बनाया था बड़ा इतिहास

3 अक्टूबर 2016 को Raw के एक एपिसोड में साशा बैंक्स ने शार्लेट फ्लेयर को हराकर Raw विमेंस टाइटल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद दोनों के बीच Hell in a Cell पीपीवी के लिए मैच तय हो गया। पहले ये एक सिंगल्स मैच था। इसके बावजूद साशा बैंक्स ने शार्लेट फ्लेयर को Hell in a Cell मैच के लिए चैलेंज किया।

ये भी पढ़ें:- Hell in a Cell के अंदर रोमन रेंस ने मचाया था जबरदस्त बवाल, 129 किलो के WWE दिग्गज को हराकर जीता था बड़ा मुकाबला

शार्लेट फ्लेयर ने चुनौती को स्वीकारा। इसके चलते मैच की घोषणा देखने को मिली। खैर, दोनों सुपरस्टार्स के बीच Hell in a Cell 2016 पीपीवी में मैच देखने को मिला। इस मेन इवेंट मुकाबले के पहले शार्लेट फ्लेयर ने बैंक्स पर हमला कर दिया था और इसके चलते दोनों के बीच बाहर फाइट देखने को मिली।

शार्लेट ने साशा को बुरी तरह चोटिल कर दिया था और लग रहा था कि मैच देखने को नहीं मिलेगा। खैर, साशा बैंक्स ने हार नहीं मानी और मैच में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। काफी समय बाद मैच आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इसके बाद 22 मिनट तक दोनों विमेंस स्टार्स के बीच एक्शन देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:- Hell in a Cell में दो भाइयों के बीच हुआ था खतरनाक चैंपियनशिप मैच, WWE दिग्गज की धोखे से हुई थी चौंकाने वाली हार

मैच में उन्होंने कई सारे हथियारों का उपयोग किया। सही मायने में इस मुकाबले ने विमेंस डिवीजन के मैचों को लेकर फैंस का नजरिया बदल दिया था। मैच के अंतिम समय में बैंक्स ने शार्लेट को टेबल पर पावरबॉम्ब लगाने की कोशिश की। बैंक्स इसमें सफल नहीं रहीं और शार्लेट ने फायदा उठाकर बैंक्स को टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद फ्लेयर ने नेचुरल सिलेक्शन लगाया और साशा बैंक्स को पिन करते हुए टाइटल जीत लिया। उन्होंने विमेंस डिवीजन के पहले Hell in a Cell मैच में Raw विमेंस चैंपियनशिप जीती थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।