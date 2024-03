Money In The Bank: WWE का मनी इन द बैंक (Money In The Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट काफी रोमांचक होता है। इसमें होने वाले विमेंस और मेंस लैडर मैच को जीतने वाले रेसलर्स के पास एक साल का समय होता है जिसमें वह किसी भी समय और किसी भी चैंपियन को उसकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। 2024 में इन मैचों को जीतने वाले रेसलर्स के संभावित नामों को लेकर अहम खुलासा हुआ है और निश्चित तौर पर फैंस के लिए यह बड़ा सरप्राइज हो सकता है।

टोरंटो, कनाडा में इस साल होने वाले इवेंट के लिए अबतक सैमी ज़ेन और टिफनी स्ट्रैटन का नाम संभावित विजेताओं के रूप में सामने आ रहा है। Oddschecker की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक यह दोनों ही इस समय Money In The Bank प्रीमियम लाइव इवेंट को जीतने के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य नाम भी सामने आए हैं जिनमें मेंस में एलए नाइट, डॉमिनिक मिस्टीरियो और ग्रेसन वॉलर शामिल हैं।

विमेंस Money In The Bank मैच के लिए टिफनी के बाद चेल्सी ग्रीन, जेड कार्गिल और नेओमी के नाम संभावित विजेताओं के रूप में सामने आ रहे हैं। यह सिर्फ एक संभावित नाम हैं और इसमें आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। 2023 में इस मैच को मेंस में डेमियन प्रीस्ट और विमेंस में इयो स्काई ने जीता था। इयो ने WWE SummerSlam में बियांका ब्लेयर की जीत के बाद अपने ब्रीफकेस को कैशइन कर लिया था। डेमियन प्रीस्ट अबतक अपने ब्रीफकेस को कैश-इन नहीं कर सके हैं।

Expand Tweet

WWE सुपरस्टार Damien Priest ने अपने Money In The Bank ब्रीफकेस को कैशइन ना करने का कारण बताया

डेमियन प्रीस्ट अब महज चार महीने दूर हैं जिसके बाद वह ब्रीफकेस और कैशइन के अधिकार को खो देंगे। वह कई बार ऐसा करने का असफल प्रयास कर चुके हैं। West Sport के साथ बातचीत में उन्होंने अबतक ऐसा ना कर पाने का कारण बताया था।

उनका कहना था कि चूंकि सैथ रॉलिंस चोटिल हैं इसलिए वह उनपर कैशइन नहीं कर पाए हैं। डेमियन का कहना था कि उन्हें रॉलिंस के मेडिकली क्लीयर्ड होने का इंतजार करना होगा या फिर वह WWE SmackDown का हिस्सा बन जाए ताकि उस ब्रीफकेस को रोमन रेंस पर कैश कर सके। अब रॉलिंस को फिट घोषित किया जा चुका है, तो देखना होगा कि कब और कैसे वो अपने ब्रीफकेस को कैशइन करते हैं।