"मेरी वापसी करने की कोई इच्छा नहीं है"- पूर्व Superstar का WWE पर फूटा गुस्सा, हैरान करने वाला बयान देते हुए की जमकर बुराई

Ronda Rousey: पूर्व WWE सुपरस्टार रोंडा राउजी (Ronda Rousey) पिछले कुछ समय से अपनी बुक के रिलीज के कारण काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वो अब WWE के साथ नहीं हैं और अन्य प्रोफेशनल रेसलिंग प्रमोशन्स में कुछ मौकों पर लड़ती हुई नज़र आई हैं। रोंडा नब फैंस को बताया है कि वो दोबारा WWE में वापसी नहीं करना चाहती हैं।

रोंडा राउजी ने हाल ही में Never Before Told नाम के इंटरव्यू शो में हिस्सा लिया था। वो यहां अपनी बुक Our Fight को प्रमोट करने के लिए आई थीं। इसी बीच उनसे WWE में परदे के पीछे मौजूद चीज़ों के बारे में सवाल किया गया। राउजी का इसी बीच गुस्सा फूटा और उन्होंने WWE की जमकर बुराई की। उन्होंने हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा,

"परदे के पीछे? WWE कदम बकवास शो है क्योंकि वो मेरे दिमाग में स्टोरी को होल्ड नहीं कर पाते थे। उन्होंने मेरे खुद के करियर में मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे अब उनसे कुछ नहीं चाहिए और मेरी वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। इसी वजह से मैं जो कुछ भी महसूस करती हूं, वो बोल सकती हूं। मुझे लगता है कि अभी भी हर कोई उस संस्था (WWE) द्वारा बंदी बनाया हुआ है।

WWE में रोंडा राउजी का आखिरी मैच कब आया था?

रोंडा राउजी का WWE में आखिरी मुकाबला SummerSlam 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिला था। इस शो में उनका सामना शेना बैज़लर से हुआ था। दोनों ही दोस्तों के बीच काफी अच्छी स्टोरीलाइन देखने को मिली और इसके बाद कंपनी द्वारा उनके बीच MMA रूल्स मैच का ऐलान कर दिया गया।

रोंडा राउजी और शेना बैज़लर ने साल के दूसरे सबसे बड़े इवेंट में अनोखे अंदाज में लड़ते हुए फैंस का ध्यान खींचा। दोनों ने WWE और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मूव्स का कॉम्बिनेशन दिखाया। उनका यह मैच 7 मिनट और 30 सेकेंड्स तक चला। अंत में शेना ने अपने सबमिशन में रोंडा को लॉक किया और इसपर पूर्व Raw विमेंस चैंपियन फेडआउट हो गईं। बैज़लर को टेक्निकल सबमिशन से यहां जीत मिली। इस मुकाबले के बाद राउजी ने WWE को पूरी तरह से अलविदा कह दिया।