Brock Lesnar को लेकर पूर्व WWE स्टार का चौंकाने वाला खुलासा, साल 2019 में हुई घटना की बताई सच्चाई

Mustafa Ali Recalled Working With Brock Lesnar: WWE के बड़े सुपरस्टार ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) हैं। उनके साथ रिंग में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लैसनर को उनकी खतरनाक ताकत के लिए जाना जाता है। हाल ही में मुस्तफा अली ने WWE में द बीस्ट के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। खासतौर पर उन्होंने Money in the Bank 2019 में हुई खास घटना को याद किया।

साल 2019 में WWE में ब्रॉक लैसनर ने अपना दबदबा बनाया था। यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की। उन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस भी जीता, जिसे बाद में सैथ रॉलिंस के ऊपर कैश-इन किया। INSIGHT को हाल ही में मुस्तफा अली ने अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने Money in the Bank 2019 में लैसनर के साथ हुए स्पॉट को याद करते हुए कहा,

मैं इस चीज को देख रहा हूं और मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर देंगे। मैं यहां ब्रॉक लैसनर को लेकर निगेटिव नहीं हूं। वो रिंग में आकर मुझे पकड़ते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम तैयार हो? मैं भी हां कहता हूं। मैं उनसे काफी हिंसक चीजों की उम्मीद कर रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आसानी से मुझे पुश किया। सच कहूं तो मैं चीजें देखकर खुद ही रोप के ऊपर कूद गया। मेरा मुंह मेरी गलती की वजह से ही कट गया था। मुकाबले का अंत इस तरीके से हुआ कि सभी लोग चौंक गए।

WWE SummerSlam 2023 में ब्रॉक लैसनर की हुई थी हार

SummerSlam 2023 में कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर के बीच मैच हुआ था। दोनों ने फैंस को अच्छा मैच दिया और अंत में लैसनर की हार हुई। तब से अभी तक WWE टीवी पर द बीस्ट नज़र नहीं आए हैं। इस साल की शुरूआत में उनकी वापसी होने वाली थी लेकिन कुछ कारणों से टाल दी गई। कुछ महीने पहले ट्रिपल एच ने बताया था कि वो WWE के साथ अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो जब चाहें तब वापसी कर सकते हैं।

