WWE WrestleMania 37 से कुछ घंटे पहले ब्रॉक लैसनर, गोल्डबर्ग और जॉन सीना की वापसी पर अपडेट सामने आया

रेसलमेनिया(WrestleMania) 37 को अब बस चंद घंटे बचे हुए हैं और इस बार फैंस को बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। इस मेगा इवेंट में कई WWE दिग्गजों की वापसी हो सकती है। इस लिस्ट में बैकी लिंच(Becky Lynch), ब्रॉक लैसनर(Brock Lesner), गोल्डबर्ग(Goldberg) और जॉन सीना(John Cena) हैं। इसमें से कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपनी वापसी टीज भी की है। WWE की तरफ से हालांकि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है लेकिन ये दिग्गज वापसी कर फैंस को सरप्राइज दे सकते हैं।

WWE WrestleMania 37 में होगी दिग्गजों की वापसी?

Fightful Select की हालिया रिपोर्ट के अनुसार WrestleMania 37 को लेकर WWE के साथ गोल्डबर्ग की बात हुई थी। आपकों बता दें कि इस साल दो मैचों के लिए गोल्डबर्ग ने कंपनी के साथ डील की है। Royal Rumble में ड्रू मैकइंटायर के साथ गोल्डबर्ग का मैच हो गया है। गोल्डबर्ग का अब एक और मैच बचा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार WrestleMania 37 में आकर गोल्डबर्ग फैंस को सरप्राइज दे सकते हैं।

WrestleMania 36 में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हारने के बाद ब्रॉक लैसनर अभी तक WWE टीवी पर नजर नहीं आए है। उनकी वापसी की अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही है लेकिन अभी तक कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। फाइटफुल की रिपोर्ट के अनुसार इस बार मेगा इवेंट के लिए लैसनर को लेकर कोई प्लान नहीं है। फैंस अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर और लैश्ले के बीच होने वाले मैच में वो एंट्री कर सकते हैं।

जॉन सीना भी पिछले साल द फीन्ड के खिलाफ हारने के बाद अभी तक नजर नहीं आए है। इस बार उनके आने की उम्मीदें फैंस को हैं क्योंकि हर बार सीना बड़ा सरप्राइज देते हैं। फाइटफुल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक सीना के इस इवेंट में आने के लेकर चीजें क्लियर नहीं हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सीना का शेड्यूल अभी काफी व्यस्त है और इस वजह से उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। जॉन सीना हमेशा स्पेशल रोल में भी एंट्री करते हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार भी ऐसा कुछ नजर आ सकता है।

बैकी लिंच भी काफी समय से WWE टीवी पर नजर नहीं आई है। बैकी लिंच ने एक फोटो पोस्ट की है। जिम में वो वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं। बैकी ने इस फोटो में Nothing Is Guaranteed Here Tonight Only Now Eternally कैप्शन दिया है। अगर इस चीज को देखा जाए तो वो पहली नाईट की बात कर रही हैं।यानि की वो भी इस मेगा इवेंट में एंट्री कर सकती हैं।

