जॉन सीना के सबमिशन मूव STF को लेकर दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, कहा- कई सुपरस्टार्स ने की थी शिकायत

कई सालों से जॉन सीना(John Cena) STF सबमिशन फिनिशर रहा है और फैंस को बहुत पसंद ये आता है। WWE डेब्यू के कुछ समय बाद ही जॉन सीना ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब इस बात का खुलासा हुआ है कि बहुत बार जब जॉन सीना ने इसका प्रयोग किया तो काफी बवाल भी हुआ। कुछ साल पहले स्टोन कोल्ड(Stone Cold ) ने जॉन सीना को इसके लिए सलाह भी दी थी।

जॉन सीना के मूव को लेकर बड़ी जानकारी

हाल ही में Ask Arn Anything on AdFreeShows में आर्न एंडरसन ने जॉन सीना के इस सबमिशन मूव को लेकर बड़ी जानकारी प्रदान की। एंडरसन ने कहा कि उन्होंने ही इस मूव को जॉन सीना को दिया था।

उन्होंने कहा,

मैंने इस मूव को सबसे पहले जापान में देखा था। जब मैंने इसे देखा था तो तभी मेरे दिमाग में जॉन सीना का ख्याल आया था। ये सोनो का फिनिशिंग मूव था। मैंने ही फिर जॉन सीना को ये मूव दिया था। मुझे लगता था कि ये सबसे शानदार फिनिश है। आप गॉय के लैग को ट्रैप कर सकते हैं। घुटना इसमें अलग तरह से मुड़ जाता है, तब आप भी जबड़े की तरफ आते हैं। शुरूआत में जब इसका इस्तेमाल हुआ तो कई लोगों ने इसे लेकर शिकायत की थी। हालांकि बाद में जॉन सीना ने कहा था कि मेरा गलत तरीका नहीं है। लोगों ने कहा कि इसमें पूरी तरह चोक हो जाता है। फिर मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की और मुझे बाद में कोई दिक्कत नहीं लगी।

जॉन सीना का ये सबमिशन मूव रेसलिंग वर्ल्ड में काफी फेमस माना जाता है। कई सालों से जॉन सीना इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और सभी को ये काफी अच्छा लगता है। शुरूआत में जॉन सीना के इस मूव लेकर कई दिग्गजों ने शिकायत की थी लेकिन बाद में जॉन सीना ने इसे पूरी तरह सही कर दिया था।

