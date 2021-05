WWE WrestleMania Backlash में हुए खतरनाक मैच को लेकर जॉन सीना सीनियर का फूटा गुस्सा, लगाए गंभीर आरोप

जॉन सीना सीनियर (John Cena Senior) का मानना है कि WWE रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) में डेमियन प्रीस्ट (Damien Priest) और द मिज़ (The Miz) का मैच बहुत बेकार रहा। इस मैच ने प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को हंसी का पात्र बना दिया है।

WrestleMania Backlash पीपीवी में WWE ने बतिस्ता की नई मूवी 'Army of the Dead' को प्रोमोट किया था। इसी कारण प्रीस्ट vs मिज़ लंबरजैक मैच में सुपरस्टार्स के बजाय ज़ोम्बीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब Boston Wrestling MWF पॉडकास्ट पर जॉन सीना सीनियर ने इस मैच की आलोचना की है।

उन्होंने कहा, "इस मैच ने प्रोफेशनल रेसलिंग को हंसी का पात्र बना दिया है। फैंस को इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अंडरटेकर और केन के साथ स्थिति अलग होती। अगर आप द फीन्ड को अगला अंडरटेकर बनाना चाहते हैं तो ज़ोम्बी उनके फन हाउस सैगमेंट में अच्छे लगते। इस तरह के रेगुलर मैच में ज़ोम्बीज़ को लाकर इस पूरी इंडस्ट्री का मज़ाक बनाया गया है।"

WWE परफॉरमेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे रेसलर्स बने थे ज़ोम्बी

Wrestling News Co के अनुसार पूर्व WWE स्टार और फिलहाल परफॉरमेंस सेंटर में ट्रेनिंग दे रहे स्कॉटी 2 हॉटी उन ज़ोम्बीज़ में से एक रहे। वहीं चांस बैरो, जेकब कैस्पर और जेक एटलस समेत 13 अन्य रेसलर्स भी ज़ोम्बी बने थे।

Guys I feel great after last nights match....Promise. pic.twitter.com/xsrijnbARX — The Miz (@mikethemiz) May 17, 2021

डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ इसी मैच में द मिज़ को घुटने में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण उन्हें कई महीनों के लिए WWE रिंग से दूर रहना पड़ सकता है। पिछले हफ्ते Raw एपिसोड में प्रीस्ट को लंबरजैक मैच में मिज़ के पार्टनर जॉन मॉरिसन पर जीत मिली। इस जीत के बाद प्रीस्ट ने ऐलान किया था कि अब उनकी मिज़ और मॉरिसन के साथ दुश्मनी समाप्त हो चुकी है।

