WWE पर छाए 'संकट के बादल', खतरनाक इंजरी के कारण किसी की टूटी गर्दन तो किसी का फटा लिगामेंट, 15 से ज्यादा स्टार्स का हाल हुआ बेहाल

WWE Superstars: WWE इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है क्योंकि कई सुपरस्टार्स इंजरी के कारण बाहर बैठे हुए हैं। कंपनी को इस चीज से नुकसान भी हो रहा है। रोस्टर में देखा जाए तो कोई बड़ा सुपरस्टार मौजूद नहीं है।

कुछ सुपरस्टार्स को इंजरी के कारण King and Queen of the Ring टूर्नामेंट्स के पहले राउंड से हटा दिया गया। कुछ रेसलर्स का तो पता ही नहीं है कि उनकी वापसी कब होगी। ऐसे में ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम को बड़ी टेंशन हो रही होगी। इस आर्टिकल में हम उन 15 से ज्यादा स्टार्स के बारे में बात करेंगे जो इंंजरी के कारण एक्शन से बाहर चल रहे हैं।

#7 WWE सुपरस्टार सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का मैच अधर में लटका

सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच इस समय राइवलरी चल रही है। दोनों की स्टोरी दिलचस्प हो गई है। जनवरी में पंक इंजरी के कारण एक्शन से बाहर हो गए थे। वो WWE टीवी पर नज़र तो आ रहे हैं लेकिन इन-रिंग एक्शन से दूर हैं। पंक पूरी तरह अभी तक फिट नहीं हुए हैं।

पंक और ड्रू का मैच होना तय है लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। पंक की इन-रिंग में वापसी का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। WrestleMania 40 में मैकइंटायर को भी एल्बो की इंजरी आ गई थी, जिसके कारण उन्हें भी पिछले हफ्ते King of the Ring टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। अब जब तक दोनों स्टार फिट नहीं हो जाते हैं तब तक कंपनी को मुकाबले के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

#6 टॉप WWE सुपरस्टार्स भी एक्शन से हुए बाहर

पिछले महीने रिया रिप्ली ने शोल्डर में इंजरी के कारण अपना टाइटल छोड़ दिया था। अब वो भी करीब चार महीने बाद ही एक्शन में वापसी करेंगी। उनके बाहर जाने से भी कंपनी को बड़ा झटका लगा है।

कुछ ऐसा ही हाल सैथ रॉलिंस का भी है। WrestleMania 40 की दोनों रात रॉलिंस ने अपने प्रदर्शन से सभी को दिल जीता था। उन्होंने हाल ही में अपने घुटने की सर्जरी कराई है। उन्हें भी वापसी करने में शायद दो से तीन महीने लग जाएंगे।

#5 WWE King and Queen of the Ring टूर्नामेंट को भी लगा झटका

चोटों ने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट पर भी अपना असर डाला है। पहले राउंड के कई मैचों में आखिरी समय में बदलाव करना पड़ा। ज़ेलिना वेगा और ओस्का दोनों को टूर्नामेंट से अचानक हटा दिया गया। हालांकि, इन दोनों की इंजरी और वापसी को लेकर कोई क्लियर जानकारी नहीं है।

ज़ेवियर वुड्स भी टूर्नामेंट में वापसी के लिए तैयार थे लेकिन उन्हें भी हाल ही में घुटने की चोट के कारण बाहर होना पड़ा। उनकी जगह कोफी किंग्सटन ने हिस्सा लिया। बॉबी लैश्ले को भी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी आ गई और उन्हें भी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह पर एंजेलो डॉकिंस ने मुकाबले में हिस्सा लिया।

#4 ACL इंजरी बनी WWE सुपरस्टार्स के लिए मुसीबत

ACL की इंजरी हमेशा ही खतरनाक होती है। WWE में भी शॉट्ज़ी और सोन्या डेविल इस इंजरी से जूझकर एक्शन बाहर चल रही हैं। इन दोनों की वापसी के बारे में भी अभी तक कोई कंफर्म जानकारी सामने नहीं आई है।

शार्लेट फ्लेयर को भी पिछले साल दिसंबर में ACL इंजरी आई थी। इस इंजरी से वापसी करने में करीब 9 महीने लगते हैं। फ्लेयर के बाहर होने से भी विमेंस डिवीजन कमजोर पड़ गया है। उनकी वापसी भी आने वाले कुछ महीनों में होगी।

#3 WWE स्टार बिग ई की वापसी का कुछ पता नहीं है

साल 2022 में SmackDown के एपिसोड में बिग ई और कोफी किंग्सटन का मुकाबला रिज हॉलैंड और शेमस के साथ हुआ था। रिंंग के बाहर रिज के एक गलत मूव से बिग ई की गर्दन टूट गई थी। तब से वो एक्शन से बाहर चल रहे हैं।

फिलहाल बिग ई की स्थिति के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है। डॉक्टर्स ने भी अभी तक उन्हें रिंग में जाने की परमिशन नहीं दी है। ऐसा भी हो सकता है कि अब उनकी वापसी कभी नहीं होगी क्योंकि उनकी इंजरी बहुत ही गंभीर है।

#2 WWE के बड़े फैक्शन को भी लगा झटका

Wrestlemania 40 के बाद डॉमिनिक मिस्टीरियो की एल्बो का लिगामेंट फट गया था, जिसके बाद वो भी इन-रिंग एक्शन से बाहर हो गए। हालांकि, वो जजमेंट डे के साथ कभी-कभी ऑनस्क्रीन नज़र आते हैं।

सोलो सिकोआ ने टामा टोंगा के साथ मिलकर जिमी उसो को ब्लडलाइन से बाहर कर दिया था। उनकी इंजरी की स्थिति क्लियर नहीं है और वापसी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। वाइकिंग रेडर्स के एरिक भी पिछले साल सितंबर से इंजरी के कारण बाहर चल रहे हैं। उनकी वापसी शायद इस साल के अंत तक होगी।

#1 WWE NXT विमेंस डिवीजन में भी इंजरी के कारण पड़ा बुरा प्रभाव

इंजरी के कारण NXT विमेंस डिवीजन को भी बड़ा झटका लगा है। कोरा जेड और निकिता लॉयंस पिछले दो साल से NXT में अच्छा काम कर रही हैं। पिछले साल के अंत में दोनों ने इंजरी के बाद वापसी की थी लेकिन इस साल की शुरूआत में दोनों को फिर से बाहर होना पड़ा।

कोरा जेड को जनवरी में ACL इंजरी के कारण बाहर होना पड़ा था। उन्हें वापसी करने में करीब 9 महीने का समय लग जाएगा। निकिता लॉयंस की वापसी के बारे में भी कोई कंफर्म जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।