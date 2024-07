Money in the Bank मैच जीतकर उसी शो में कैशइन करने वाले WWE Superstars की लिस्ट: पूर्व चैंपियन के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

WWE Superstars Cashing MITB Contract same night winning: WWE का मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट लैडर मैच के लिए जाना जाता है। इस इवेंट में हमेशा से मेंस Money in the Bank लैडर मैच होता था, लेकिन 2017 से इसमें विमेंस लैडर मैच भी होने लगा है। इस इवेंट में होने वाले लैडर मैच को जीतने वाले सुपरस्टार के पास अपने जीते गए ब्रीफकेस और उसके कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी चैंपियन पर कैश इन करने के लिए पूरे एक साल का समय होता है।

ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने इतना लंबा इंतजार करने की बजाय इवेंट की रात को ही इसको कैश इन करना सही समझा, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसमें उन्हें सफलता मिली। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा करना चाहा पर वह इतने कामयाब नहीं रहे। ऐसे में कौन हैं वह सुपरस्टार्स और किसको अपने कैश इन में मिली सफलता और कौन हुआ निराश, इसके बारे में हम आपको नीचे बताने वाले हैं।

WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतकर उसी रात कैशइन करने वाले Superstars की पूरी लिस्ट:

केन: 2010 में हुए Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में केन ने MITB लैडर मैच जीता था और उन्होंने उसी रात अपने कॉन्ट्रैक्ट को रे मिस्टीरियो के खिलाफ कैशइन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी।

डीन एम्ब्रोज़: 2016 में डीन एंब्रोज़ ने Money in the Bank लैडर मैच जीता था और कुछ ही समय बाद इसी इवेंट में सैथ रॉलिंस के खिलाफ उन्होंने अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैशइन किया और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

एलेक्सा ब्लिस: 2018 में हुए Money in the Bank इवेंट में एलेक्सा ब्लिस ने विमेंस MITB लैडर मैच जीतने के बाद इसी रात अपने कॉन्ट्रैक्ट को नाया जैक्स के ऊपर कैशइन किया और Raw विमेंस चैंपियनशिप जीती।

बेली: Money in the Bank 2019 में बेली ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीता था। उन्होंने उस समय की SmackDown विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर पर इसको कैशइन करके चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

लिव मॉर्गन: 2022 में लिव मॉर्गन ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जीता था और इसे रोंडा राउज़ी के खिलाफ कैशइन करके SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को जीता था।

ड्रू मैकइंटायर: स्कॉटिश वॉरियर ने 2024 में हुए Money in the Bank में मेंस लैडर मैच जीता और इसे उन्होंने डेमियन प्रीस्ट के ऊपर कैशइन किया। हालांकि, वो जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुए और असफल कैशइन का शर्मनाक रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया।

