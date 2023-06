WWE में पिछले एक दशक के सभी Money in the Bank विजेताओं की लिस्ट: Brock Lesnar और Randy Orton जैसे दिग्गजों का नाम शामिल

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी समय से देखने को मिल रहा है। कई सारे दिग्गजों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। पिछले एक दशक में कई रेसलर्स की किस्मत Money in the Bank मैच को जीतने से बदली है। इसलिए इस आर्टिकल में हम पिछले एक दशक के Money in the Bank विजेताओं पर एक नज़र डालेंगे।

WWE में पिछले एक दशक के सभी Money in the Bank विजेताओं की लिस्ट

- वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank 2013 मैच में डेमियन सैंडो ने अपने दोस्त कोडी रोड्स को धराशाई किया और खुद कॉन्ट्रैक्ट निकालकर जीत हासिल की।

- WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank 2013 मैच में रैंडी ऑर्टन ने रॉब वैन डैम को अंत में RKO दिया किया और ब्रीफकेस निकालकर जीत हासिल की।

- सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank 2014 लैडर मैच में केन की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर जीत दर्ज की थी।

- 2015 के Money in the Bank मैच में ब्रे वायट ने इंटरफेयर करके रोमन रेंस पर हमला किया। शेमस ने फायदा उठाया और नेविल को धराशाई करके जीत हासिल की।

- Money in the Bank 2016 में लैडर मैच के दौरान डीन एम्ब्रोज़ ने केविन ओवेंस को नीचे गिराया और ब्रीफकेस निकालते हुए जीत प्राप्त की।

- मेंस Money in the Bank 2017 लैडर मैच में बैरन कॉर्बिन ने एजे स्टाइल्स और शिंस्के नाकामुरा को धराशाई किया और कॉन्ट्रैक्ट निकालकर मैच जीता।

- 27 जून 2017 को SmackDown में हुए विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में कार्मेला ने बड़ी जीत दर्ज की थी।

- एलेक्सा ब्लिस ने विमेंस Money in the Bank 2018 लैडर मैच में बैकी लिंच को अंत में धराशाई करते हुए ब्रीफकेस निकाला और जीत हासिल की।

- 2018 के मेंस Money in the Bank लैडर मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दबदबा बनाया और कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए जीत प्राप्त की।

- Money in the Bank 2019 के विमेंस लैडर मैच में बेली ने मैंडी रोज़ और सोन्या डेविल को नीचे गिराया और ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

- मेंस Money in the Bank 2019 लैडर मुकाबले में ब्रॉक लैसनर ने चौंकाने वाली एंट्री की और मुस्तफा अली को धराशाई करते हुए खुद ब्रीफकेस निकाला।

- 2020 का मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच साथ में हुआ था। WWE हेडक्वार्टर पर हुए इस मैच में ओटिस और ओस्का ने जीत दर्ज की थी।

- Hell in a Cell 2020 में द मिज़ ने ओटिस को टकर की इंटरफेरेंस का फायदा उठाते हुए हराया और नए मिस्टर Money in the Bank बन गए।

- Money in the Bank 2021 के विमेंस लैडर मैच में निकी A.S.H ने सभी विमेंस के लैडर पर चढ़कर लड़ने का फायदा उठाया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए जीत प्राप्त की।

- मेंस Money in the Bank 2021 लैडर मैच में बिग ई ने सैथ रॉलिंस को टॉप से बिग एंडिंग मूव दिया और फिर ब्रीफकेस निकालते हुए जीत हासिल की।

- 2022 के विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच को लैडर पर से नीचे गिराते हुए कॉन्ट्रैक्ट निकाला और जीत दर्ज की।

- Money in the Bank 2022 के मेंस लैडर मैच में मैट रिडल जीत के करीब थे। ऑस्टिन थ्योरी लैडर पर चढ़े और मैट को नीचे गिराया। साथ ही ब्रीफकेस निकालते हुए मैच जीता।

