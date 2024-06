WWE Money in the Bank में Randy Orton दे सकते हैं मौजूदा चैंपियन को जबरदस्त RKO, हुई बड़ी भविष्यवाणी

Randy Orton Could Take Out Cody Rhodes: Clash at the Castle में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने एजे स्टाइल्स को हराकर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की। कोडी अब Money in the Bank में भी बड़ा मैच लड़ सकते हैं। पूर्व WWE पर्सनालिटी मैट कैम्प ने कहा है कि Money in the Bank में कोडी एक और जीत हासिल कर सकते हैं लेकिन उनके लिए शायद वो रात अच्छी नहीं हो सकती है।

Clash at the Castle में द ब्लडलाइन ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था। कोडी को बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने एंट्री की थी। कहा जा रहा है कि Money in the Bank में ब्लडलाइन का मुकाबला कोडी, ऑर्टन और ओवेंस के साथ हो सकता है। Clash at the Castle में कोडी के टाइटल पर ऑर्टन भी नज़रें गड़ाए दिखे थे।

Wrestling Matt पर मैट कैम्प ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा,

Money in the Bank में एक पल आ सकता है, अगर सिक्स-मैन मैच होता है। केविन रिंग छोड़ देते हैं। कोडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन टाइटल देने जाते हैं। ऑर्टन इसके बाद कोडी रोड्स को आरकेओ मारकर वहां से चले जाते हैं। रैंडी उनसे कह सकते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत सिखाया लेकिन मैंने भी तुम्हें बहुत सिखाया है। लेकिन मैंने तुम्हें सबकुछ नहीं सिखाया है।

एक बात तो लग रही है कि फ्यूचर में रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। SummerSlam 2024 में ही शायद ये मुकाबला फैंस को देखने को मिल सकता है। मैट कैम्प ने तो कह दिया है कि Money in the Bank में कोडी को ऑर्टन द्वारा धोखा मिल सकता है। ब्लू ब्रांड के आगामी एपिसोड में कई चीजें क्लियर हो जाएंगी।

WWE WrestleMania XL में जीती थी कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप

WrestleMania XL में कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराकर टाइटल जीता था। उन्होंने रेंस के 1316 दिनों के टाइटल रन को खत्म किया था। इसके बाद से कोडी अभी तक तीन प्रीमियम लाइव इवेंट्स में अपने टाइटल को डिफेंड कर चुके हैं। दो बार उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया और एक बार लोगन पॉल को। अब देखना होगा कि कंपनी ने उनके लिए आगे क्या प्लान बनाया होगा।

