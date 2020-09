WWE का अगला बड़ा पीपीवी क्लैश ऑफ चैंपियंस (Clash Of Champions) होने वाला है। यह पीपीवी 27 सितंबर (भारत में 28 सितंबर) को लाइव आएगा। इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में अगले पीपीवी के लिए WWE चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो गया है। ड्रू मैकइंटार अपनी WWE चैंपियनशिप को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

इस हफ्ते Raw के लिए WWE ने कीथ ली vs डॉल्फ जिगलर, रैंडी ऑर्टन vs केविन ओवेंस और सैथ रॉलिंस vs डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच का ऐलान किया था। इसके अलावा WWE ने एड किया था कि इन तीन सिंगल्स मैच को जीतने वाले सुपरस्टार्स Raw के मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में लड़ेंगे।

Raw में कीथ ली ने जहां डॉल्फ जिगलर को हराया, तो सैथ रॉलिंस ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को हराते हुए WWE Raw के मेन इवेंट में अपनी जगह बनाई। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन का मैच केविन ओवेंस के साथ हुआ। इस मैच के शुरू होने से पहले ही एलिस्टर ब्लैक ने ओवेंस पर हमला किया और उनके ऊपर ब्लैक मास मूव भी लगाया। रैंडी ऑर्टन ने मैच शुरू होने के बाद ओवेंस को RKO दिया और आसानी से मैच जीत लिया।

WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए Raw के मेन इवेंट में हुआ ट्रिपल थ्रेट मैच

Raw के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन, सैथ रॉलिंस और कीथ ली आमने-सामने थे। भले ही मैच में ज्यादातर समय कीथ ली ने ही डॉमिनेट किया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने मौके का फायदा उठाकर जीत हासिल की। दरअसल कीथ ली ने सैथ रॉलिंस को अपना ट्रेडमार्क स्पिरीट बॉम्ब लगाया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अचानक से आकर कीथ ली को RKO दे दिया।

इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने सैथ रॉलिंस को पिन किया और पिनफॉल के जरिए इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जीत लिया। अब रैंडी ऑर्टन क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे।

इससे पहले रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच समरस्लैम में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था, जिसे मैकइंटायर ने जीता था।

Clash of Champions में दोनों सुपरस्टार्स के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए दूसरी बार मुकाबला होगा और डेव मैल्टजर की रिपोर्ट के अनुसार रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन सकते हैं। हालांकि जिस तरह का काम बतौर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने किया है, अगर वो अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं, तो काफी हैरानी होगी।