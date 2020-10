WWE Hell In A Cell में दांव पर लगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच होगा महामुकाबला

WWE SmackDown में मनी इऩ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए महासंग्राम इस समय चल रहा है।WWE ने इस ब्रीफकेस की कहानी को अब रोमांचक बना दिया है। WWE Hell in a Cell में ओटिस और द मिज के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों के बीच सिंगल मैच मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। यानि की अब ओटिस मुश्किल में है और द मिज यहां से कुछ नया कर सकते हैं। WWE Hell in a Cell को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए है। WWE Hell in a Cell का मैच कार्ड भी शानदार है।

ये भी पढ़ें- WWE सुपरस्टार्स की हाइट (155cm से 221cm ): ब्रॉक लैसनर, ड्रू मैकइंटायर और जॉन सीना समेत आपके पसंदीदा रेसलर कितने लंबे हैं ?

WWE Hell in a Cell में होगा बड़ा मैच

दरअसल इस कहानी की शुरूआत स्मैकडाउन के एपिसोड में हुई। अब ये खत्म Hell in a Cell में होगी। WWE SmackDown में ओटिस अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद खड़े हुए थे। दूसरी तरफ मिज अपने साथ वकील लेकर पहुंचे हुए थे।इस दौरान JBL जज थे। द मिज ने अपने ही अंदाज में काफी कुछ कहा और ओटिस की बुराई कर आरोप लगाए। द मिज ने ओटिस से कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इस बीच कह दिया था।ओटिस ने भी अपनी सफाई कोर्ट में दी और कहा कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जीता है। सभी को यहां से पता लग गया था कि Hell In A Cell के लिए कुछ बड़ा ऐलान होगा

इस दौरान द मिज पूरी तरह तैयार होकर आए थे। द मिज़ ने जॉन मॉरिसन, रे मिस्टीरियो और असुका को गवाह बनाया था और उनसे गवाही भी दिलाई। ओटिस की तरफ से सिर्फ टकर ही थे। हालांकि मिज ने भरपूर प्रयास टकर का बयान बदलने के लिए किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।JBL ने यहां नतीजा ना सुनाकर सभी को चौंका दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कैश इन नहीं हुआ है तो ओटिस के पास अभी पूरा साल है। इस दौरान ऐसा लगा कि जेबीएल ओटिस के पक्ष में नतीजा सुनाएंगे लेकिन मिज़ ने एक बड़ा सबूत यहां पर पेश कर दिया था। मिज का सबूत पैसों से भरा बैग था और इसके बाद JBL ने अपना निर्णय बदल दिया।जेबीएल ने इसका बाद फैसला सुनाया और कहा कि द मिज़ को Hell In A Cell में कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओटिस के खिलाफ मैच मिलेगा।

हैल इन ए सैल कुछ ही दिन दूर है। ओटिस और द मिज के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैच होगा। ये मैच काफी मजेदार होने वाला है। हालांकि इस मैच की उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी लेकिन कंपनी ने फैंस को सरप्राइज दिया है। अब मिज के बार मनी इऩ द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने का पूरा मौका है वहीं ओटिस भी इसे अब डिफेंड करेंगे।

ये भी पढ़ें- WWE SmackDown रिजल्ट्स: 23 अक्टूबर 2020