2024 के WWE Money in the Bank मैचों के संभावित विजेताओं का नाम आया सामने, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Money in the Bank: WWE के मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट का फैंस हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस शो में मेंस और विमेंस डिवीजन के अलग-अलग लैडर मैच होते हैं। इनके विजेताओं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसे कभी भी कैश-इन करके चैंपियनशिप मुकाबला पाया जा सकता है। कुछ महीनों बाद होने वाले Money in the Bank लैडर मैच के संभावित विजेताओं के बारे में अभी से जानकारी सामने आने लगी है।

SkyBet ने हाल ही में मेंस और विमेंस Money in the Bank मैच के संभावित विजेताओं का चौंकाने वाला खुलासा किया। सैमी ज़ेन को मेंस लैडर मुकाबले और टिफनी स्ट्रैटन को विमेंस डिवीजन में जीत के लिए फेवरेट माना जा रहा है। Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन कनाडा में हो रहा है और ऐसे में सैमी को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। यह उनके विजेता बनने का बड़ा कारण हो सकता है।

अगर ब्रीफकेस के लिए होने वाले मेंस डिवीजन के मुकाबले की बात करें, तो मोंटेज़ फोर्ड, ग्रेसन वॉलर, डॉमिनिक मिस्टीरियो और एलए नाइट को भी फेवरेट माना जा रहा है। विमेंस Money in the Bank मैच में टिफनी स्ट्रैटन के अलावा चेल्सी ग्रीन, बैकी लिंच, डकोटा काई और सोन्या डेविल को संभावित विजेताओं के रूप में टॉप 5 स्टार्स में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि इन दोनों मैचों में डिजर्विंग स्टार्स को ही जीत मिलेगी।

2023 में किन WWE सुपरस्टार्स ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था?

2023 के मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच काफी धमाकेदार साबित हुए। विमेंस डिवीजन के मुकाबले में इयो स्काई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और बड़ी जीत दर्ज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा जमाया। उन्होंने 35 दिनों तक ब्रीफकेस अपने पास रखा और फिर इसे SummerSlam में बियांका ब्लेयर पर कैश-इन करते हुए WWE विमेंस चैंपियनशिप जीत ली। उनका टाइटल रन काफी लंबा रहा और हाल ही में बेली ने हराकर उनसे चैंपियनशिप ली।

मेंस Money in the Bank लैडर मुकाबले में डेमियन प्रीस्ट को बड़ी जीत मिली। उन्होंने इसके बाद कई बार कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने का असफल प्रयास किया। 281 दिनों तक ब्रीफकेस साथ रखने के बाद WrestleMania XL में वो ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ इसे कैश-इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। फैंस को यह कैश-इन सालों तक याद रहेगा।