SummerSlam 2021 का हिस्सा होंगे WWE दिग्गज जॉन सीना, मौजूदा रोस्टर के सबसे बड़े विलन से होगी भिड़ंत?

WWE का साल का सबसे बड़ा पीपीवी समरस्लैम(SummerSlam) कुछ ही महीनों में होने वाला है। खबरों के अनुसार इसके मेन इवेंट को लेकर WWE ने बड़ा प्लान तैयार किया है। फैंस के लिए बड़ी खबर ये है कि मेन इवेंट का हिस्सा जॉन सीना(John Cena) भी हो सकते हैं। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 16 जुलाई को होने वाले स्मैकडाउन(SmackDown) के एपिसोड में जॉन सीना की वापसी हो सकती है। ये पहला शो होगा जब फैंस की वापसी एरीना में होगी।

WWE दिग्गज जॉन सीना को लेकर बड़ी खबर

Mat Men पॉडकास्ट के द्वारा हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि WWE SummerSlam 2021 के मेन इवेंट का हिस्सा जॉन सीना हो सकते हैं। हालांकि ये पर सीना के प्रतिद्वंदी को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। यहां "You can't see what you can't believe" कहकर बड़ा हिंट फैंस को दे दिया गया है।

You cant see what you can't believe... :) — Andrew Zarian (@AndrewZarian) May 27, 2021

यहां से एक बात और सामने आ रही है कि इस मेन इवेंट में जॉन सीना के प्रतिद्वंदी यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर 16 जुलाई से इस राइवलरी की शुरूआत हो जाएगी। अगर SummerSlam के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस को जॉन सीना चैलेंज करते हैं तो ये बहुत बडा़ मैच इस बार होने वाला है।

John Cena vs Roman Reigns reportedly rumored for WWE SummerSlam pic.twitter.com/9zA71zzy1V — ᴘᴜɴᴋᴇʀ #FreePalestine (@PunkerSZN) May 27, 2021

रोमन रेंस की तुलना हमेशा जॉन सीना से की जाती हैं। WWE का फेस बनाने के लिए रोमन रेंस को बहुत पुश दिया गया लेकिन ये बेकार साबित हुआ। पिछले साल रोमन रेंस ने आखिरकार हील टर्न लेकर फैंस को खुश कर दिया था। रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच पहले मैच हो चुका है और इस बार बड़े इवेंट में ये मैच होगा तो फैंस को काफी पसंद ये आएगा।

