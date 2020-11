''मैंने WWE को छोड़ने का मन पूरी तरह से बना लिया था"

WWE में कुछ सुपरस्टार्स ताकतवार आते हैं तो कुछ ऐसे जिनके पास अच्छी बॉडी नहीं होती लेकिन रेसलिंग स्किल्स काफी शानदार होती है। WWE में एक ऐसा ही रेसलर है जिसको आर ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। WWE में ट्रुथ सबसे ज्यादा मजेदार रेसलर्स में से एक हैं, जो किसी भी स्थिति में फैंस के चेहरे पर हंसी ला देते हैं।

आर ट्रुथ ने अपने करियर के दौरान सबसे ज्यादा बार 24/7 चैंपियनशिप को अपने नाम किया है और ब्रॉक लैसनर जैसे गुस्से वाले रेसलर को हंसने पर मजबूर कर दिया था। ट्रुथ ने अपने अकेले दम पर कॉमेडी सैगमेंट्स से 24/7 चैंपियनशिप को अलग पहचान दिलाई है।

बता दें कि आर ट्रुथ का ये WWE में दूसरा मौका है। इससे पहले उन्होंने 1999 से 2002 तक कंपनी में काम किया फिर 2008 में फिर से WWE का हाथ थामा। पहले मौके में ट्रुथ ज्यादा कुछ रिंग में कमाल नहीं कर पाए थे।

ट्रुथ ने बताया कि वो WWE को छोड़ने वाले थे

The New Day's Feel The Power podcast में ट्रुथ ने दस्तक दी और बताया कि WWE में पहले काम करते हुए वो परेशान हो गए थे और वो कंपनी को छोड़ना चाहता थे। 42 बार के 24/7 चैंपियन ने बताया कि वो दौर उनके लिए बहुत बेकार था।

उन्होंने बताया कि उनपर सवाल खड़े होना शुरु हो गए थे और लोगों ने उन्हें बड़ा रेसलिंग स्टार मानने से इंकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि कंपनी को छोड़ने को लेकर उन्होंने ब्रूस प्रिचार्ड, टैरी गोल्डन और केविन कैली से बात की थी साथ की उन्होंने बताया कि रॉड डॉग से उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

मैं कुछ अच्छा काम नहीं दिखा रहा था, मैंने देखा था कि रॉड डॉग DX के साथ थे और वो टीवी पर रैपिंग और गाने गा रहे थे। मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि रॉड डॉग मेरे बारे में पूछ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि रॉड डॉग तो दूसरी टीम के साथ हैं लेकिन मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद रॉड डॉग लॉकर रुप में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम रैपिंग कर सकते हो। मैंने कहा हां मैं कर सकता हूं और उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? इसके तुरंत बाद मैंने कहा कि मैं WWE छोड़ने की सोच रहा हूं। उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि ये सब मेरे लिए नहीं है शायद। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ महीने अच्छे नहीं गए हैं लेकिन सिर्फ एक महीना मुझे दो मैं तुम्हें टीवी पर लेकर आऊंगा, जिसके बाद मैं रुक गया।

बता दें कि मेन रोस्टर में आर ट्रुथ ने रॉड डॉग के साथ रॉ में डेब्यू किया था, उस वक्त उनका नाम के-क्विक हुआ करता था। इसके कुछ वक्त बाद WWE ने इन्हें निकाल दिया था और ट्रुथ TNA में लड़ रहे थे लेकिन 2008 में फिर से ट्रुथ ने वापसी हुई।