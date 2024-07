Roman Reigns द्वारा WWE Money in the Bank में लड़े गए सभी मैच और उनके नतीजों पर नज़र 

Roman Reigns Performance Money in the Bank: WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रोमन रेंस (Roman Reigns) के लिए मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट बिल्कुल मिला-जुला रहा है। एक तरफ उन्होंने हॉल ऑफ फेमर को शिकस्त दी हुई है, तो कई मौकों पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है।

भले ही इस साल रोमन रेंस Money in the Bank 2024 का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो वापसी करते हुए फैंस को खुश होने का मौका दे सकते हैं। खैर, इस आर्टिकल के जरिए हम आपको Money in the Bank में रोमन रेंस के प्रदर्शन पर नज़र डालने वाले हैं।

WWE Money in the Bank में कैसा रहा है रोमन रेंस का प्रदर्शन?

-) Money in the Bank 2013: द शील्ड के रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस ने मिलकर प्री-शो में द उसोज़ को हराते हुए टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) Money in the Bank 2014: जॉन सीना ने रोमन रेंस, ब्रे वायट, सिजेरो, एल्बर्टो डेल रियो, रैंडी ऑर्टन, केन और शेमस को लैडर मैच में हराते हुए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

-) Money in the Bank 2015: शेमस ने रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, कोफी किंग्सटन, डॉल्फ ज़िगलर, केन और नेविल को हराते हुए Money in the Bank ब्रीफकेस मैच जीता था। ब्रे वायट की वजह से रोमन रेंस को हार मिली थी।

-) Money in the Bank 2016: रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच देखने को मिला था। रॉलिंस ने रेंस को हराते हुए इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

-) Money in the Bank 2018: रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला था, जिसे अंत में बिग डॉग ने जीता था।

-) Money in the Bank 2019: रोमन रेंस ने एकतरफा मुकाबले में इलायस को मात देते हुए शानदार जीत दर्ज की थी।

-) Money in the Bank 2021: रोमन रेंस और ऐज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। मुकाबले में बाहरी दखल भी देखने को मिला था, लेकिन अंत में ट्राइबल चीफ ने जीत दर्ज करते हुए अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) Money in the Bank 2023: रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का सामना ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच में द उसोज़ से हुआ था। द उसोज़ ने रेंस और सिकोआ को हराते हुए चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी। दिसंबर 2019 के बाद रेंस WWE में पहली बार पिन हुए थे।

