WWE Money in the Bank 2016 हाइलाइट्स: Roman Reigns की बादशाहत हुई थी खत्म, शील्ड के पूर्व मेंबर ने रचा था इतिहास

Money in the Bank 2016 Highlights: WWE ने 19 जून 2016 को नेवादा में मनी इन द बैंक (WWE Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन कराया था। इस इवेंट में कुल मिलाकर 11 मुकाबले देखने को मिले थे और मेन इवेंट में शील्ड के पूर्व मेंबर ने इतिहास रचते हुए अपना Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन किया था।

रोमन रेंस, जॉन सीना, बैकी लिंच, शेमस, केविन ओवेंस, डॉल्फ ज़िगलर जैसे बड़े सुपरस्टार्स को अपने-अपने मैचों में हार का सामना करना पड़ा। सैथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब तो हुए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो इस टाइटल को गंवा बैठे थे। यहां तक एक ही रात में शील्ड के तीनों सदस्य के पास एक समय वर्ल्ड टाइटल था।

इसके अलावा प्री-शो में गोल्डस्ट और आर ट्रुथ ने ब्रीज़ांगो को हराया और कलिस्टो-सिनकारा ने डडली बॉयज़ को मात दी थी। अब बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं 2016 में हुए Money in the Bank में क्या-क्या हुआ:

WWE Money in the Bank 2016 हाइलाइट्स:

#) द न्यू डे ने कार्ल एंडरसन-ल्यूक गैलोज़, एंज़ो अमोरो-बिग कैस और एडेन इंग्लिश-साइमन गॉच को फैटल 4वे मैच में हराते हुए WWE टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

#) बैरन कॉर्बिन ने सिंगल्स मैच में डॉल्फ ज़िगलर को मात दी थी।

#) शार्लेट फ्लेयर और डैना ब्रुक ने टैग टीम मुकाबले में बैकी लिंच और नटालिया को हराया था।

#) अपोलो क्रूज़ और शेमस के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला, जिसे अंत में क्रूज़ ने जीता था।

#) जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के बीच ड्रीम मैच देखने को मिला था। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को फिनॉमिनल वन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

#) केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, डीन एंब्रोज़, सिज़ेरो, क्रिस जैरिको और एल्बर्टो डैल रियो के बीच Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला था। एंब्रोज़ ने पहली बार इस मैच को जीतते हुए इतिहास रचा था।

#) यूएस चैंपियनशिप के लिए रूसेव को टाइटस ओ'नील ने चैलेंज किया। रूसेव ने यह मुकाबला जीतते हुए अपना टाइटल रिटेन किया।

#) WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। रॉलिंस ने रोमन रेंस की बादशाहत को खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती थी।

#) डीन एंब्रोज़ ने इस मैच के खत्म होने के बाद सैथ रॉलिंस के ऊपर Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन किया था। इसी के साथ वो अंत में नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे।