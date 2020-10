WWE में पहले किया ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस का बुरा हाल, अब फीन्ड पर कर सकता है ये रेसलर अटैक

WWE 2020 का ड्राफ्ट हो गया है जिसमें रॉ और स्मैकडाउन को नए नए रेसलर्स मिल गए हैं। अब पूरी तरह से फिर से दोनों ब्रांड बदल गए हैं। कई सारे नामी रेसलर्स का भी WWE ने ब्रांड चेंज कर दिया गया है। सैथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार को स्मैकडाउन में भेजा गया है जबकि द फीन्ड को रेड ब्रांड यानी रॉ में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें: WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैैन ने 154 किलो के रेसलर को दी धमकी, Raw में हुआ था धमाकेदार मैच

कोरी ग्रेव्स के After the bell with Corey Graves इस बार बिग ई स्पेशल गेस्ट थे। शो के शुरु होने से पहले बिग ई ने कोरी को बताया कि ये ड्राफ्ट काफी जबरदस्त हुआ है क्योंकि पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन द फीन्ड को रॉ में भेजकर अच्छा कदम उठाया है। इसके इलावा उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी बहुत निराशा जरुर हुई है क्योंकि फीन्ड स्मैकडाउन में नहीं हैं लेकिन रॉ कुछ नए और ताजा मुकाबले देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें: 5 कारण क्यों हैल इन ए सैल 2020 में रोमन रेंस vs जे उसो का रीमैच WWE का सबसे सही फैसला है

कोरी ग्रेव्स ने कहा कि WWE में समोआ जो फीन्ड पर अटैक करें

पूर्व रॉ के कॉमेंटटेर कोरी ग्रेव्स ने कहा कि वो इस वक्त रॉ में कॉमेंट्री कर रहे समोआ जो को टेबल के इस पार देखना चाहते हैं। कोरी का मानना है कि समोआ जो रॉ में फीन्ड पर अटैक करें।

मैंने देखा कि रॉ में किस तरह से सभी हरकत कर रहे थे।हां, ये है कि काफी सारे नए मैच दिखने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि समोआ जो बाहर आए कॉमेंट्री को छोड़े और फीन्ड के साथ दुश्मनी करें। ये मेरी एक भविष्यवाणी है और अगर 2020 के खत्म होने से पहले सच हुई तो मुझे अच्छा लगेगा।

रॉ में अब एलेक्सा ब्लिस को भी फीन्ड के साथ देखा जा रहा है। पिछले साल से अभी तक फीन्ड ने अच्छा काम किया है लेकिन समोआ जो को बहुत कम रिंग में काम करते हुए देखा गया है। मेन रोस्टर में डेब्यू करने के बाद समोआ जो ने ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस को घुटने टेकने पर मजबूर किया था लेकिन समोआ जो को जीत नहीं मिली थी लेकिन उनके प्रदर्शन की काफी तारीफ हुई थी। अब देखना होगा कि क्या कोरी ग्रेव्स की भविष्यवाणी सही होती है या नहीं।

ये भी पढ़ें: 3 दिग्गज WWE सुपरस्टार्स जिन्हें भारत में आकर हार का सामना करना पड़ा