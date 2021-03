8 दिन में अपनी WWE चैंपियनशिप 'अधमरी' हालत में हारने के बाद दिग्गज की पहली भावुक प्रतिक्रिया सामने आई

इस हफ्ते रॉ(Raw) में द मिज(The Miz) अपनी WWE चैंपियनशिप को बॉबी लैश्ले(Bobby Lashley) के खिलाफ हार गए थे। WWE चैंपियनशिप हारने के बाद द मिज ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलिमिनेशन चैंबर(Elimination Chamber) 2021 में ड्रू मैकइंटायर(Drew McIntyre) के खिलाफ मनी इन द बैंक कैश इन कर के मिज ने चैंपियनशिप जीती थी लेकिन लंबे समय तक वो इसे अपने पास नहीं रख पाए।

पूर्व WWE चैंपियन द मिज ने दी अपनी प्रतिक्रिया

Elimination Chamber 2021 के तुरंत बाद द मिज को WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैश्ले ने चुनौती दे दी थी। Raw में जीत के बाद बॉबी लैश्ले को इस हफ्ते के लिए टाइटल शॉट मिल गया था। इस हफ्ते Raw में द मिज ने अपनी चैंपियनशिप बचाने की हर तरह से कोशिश की लेकिन मेन इवेंट में लंबरजैक मैच में उनकी हार हो गई।

पिछले कुछ दिनों में द मिज का कोई बयान नहीं आया लेकिन अब उन्होंने पहली पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। द मिज ने अपने बच्चों के साथ तस्वीर डाली है और उनकी कमर में WWE चैंपियनशिप भी है। द मिज ने काफी भावुक शब्दों में Still a champion to them कैप्शन लिखा है।

द मिज ने अपने करियर में दूसरी बार WWE चैंपियनशिप जीती थी हालांकि ये रन उनका कुछ खास नहीं रहा और जल्द ही वो हार गए। वहीं बॉबी लैश्ले ने अपने करियर में पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। द मिज हमेेशा से WWE में अपने परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है। वैसे बॉबी लैश्ले को जिस अंदाज में WWE ने पुश दिया उसे देखकर लग गया था कि वो जल्द ही चैंपियन बन जाएंगे।

इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में द मिज ने बॉबी लैश्ले के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को आसानी से गंवा दी। द मिज को हर्ट लॉक लगाकर बॉबी लैश्ले ने चित्त कर दिया था और उनकी हालत खराब हो गई थी।

