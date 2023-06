10 साल पहले WWE Money in the Bank में Roman Reigns ने अपने दोस्त के साथ मिलकर भाइयों के खिलाफ लड़ा था मैच, मचा जबरदस्त बवाल

Roman Reigns & The Usos: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2013) इवेंट काफी शानदार साबित हुआ था। इस शो में द शील्ड (The Shield) और द उसोज़ (The Usos) के बीच एक तगड़ा मैच देखने को मिला था। दोनों ही रेसलर्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच में आमने-सामने आए थे।

10 साल पहले Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट के प्री-शो में रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस ने अपने WWE टैग टीम टाइटल्स को द उसोज़ के खिलाफ दांव पर लगाया था। सैथ रॉलिंस और जे उसो ने मैच की शुरुआत की। रोमन रेंस ने टैग लेकर रिंग में एंट्री की और दबदबा बनाने की कोशिश की।

जिमी ने टैग लिया और मिलकर रेंस को डबल सुपलेक्स लगाया। द उसोज़ ने रेंस को साइड स्लैम भी दिया। सैथ ने रोमन को रिंग के बाहर खींचा। उन्होंने अपनी प्लानिंग में बदलाव किया और फिर जबरदस्त डॉमिनेशन दिखाया। काफी समय तक शील्ड का पलड़ा भारी रहा। धीरे-धीरे उसोज़ ने वापसी करने की कोशिश की।

उसोज़ ने वापसी की और सैथ को धराशाई किया। उन्होंने यहां रॉलिंस को उसो स्प्लैश दिया और रेंस को एप्रोन पर चढ़ने से रोका। जिमी उसो टॉप रोप पर चढ़े लेकिन रॉलिंस ने उनपर अटैक किया। एक जबरदस्त स्पॉट देखने को मिला, जहां रेंस ने जे उसो को पावरबॉम्ब दिया। इसी बीच सैथ रॉलिंस और जिमी उसो भी घायल हो गए।

उसोज़ ने रोमन रेंस को टैग नहीं लेने दिया। जिमी उसो ने सैथ को सुपरकिक दी और स्प्लैश लगाकर पिन किया। हालांकि, रेंस ने आकर पिन को रोका। जे ने रोमन को रिंग के बाहर किया। रोमन रेंस ने अंत में टैग लिया और सैथ ने इसी बीच जिमी उसो को बकल बॉम्ब दिया। रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया और पिन करके बड़ी जीत दर्ज की। इसी के साथ द शील्ड ने अपनी WWE टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

WWE Money in the Bank 2023 में The Usos vs Roman Reigns और Solo Sikoa मैच होगा

रोमन रेंस और सोलो सिकोआ टीम बनाकर अपने ही भाइयों द उसोज़ के खिलाफ नज़र आएंगे। WWE ने इस मैच को ब्लडलाइन सिविल वॉर नाम दिया है। Money in the Bank 2023 के यह सबसे बड़े आकर्षणों में से एक हैं। WWE संभावित रूप से यह मुकाबला मेन इवेंट में बुक कर सकता है। ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन किस तरह से आगे बढ़ेगी, या देखने वाली बात होगी।

