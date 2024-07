3 जबरदस्त मुकाबले जिन्हें WWE SummerSlam 2024 का हिस्सा बनाया जा सकता है

Matches That Can Added to SummerSlam 2024: WWE का समरस्लैम (SummerSlam 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट अब महज कुछ दिन दूर है। इस इवेंट के लिए पांच चैंपियनशिप मैचों की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें सबसे हाल में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल (Logan Paul) और एलए नाइट (LA Knight) के बीच में एक मैच की घोषणा शामिल है।

इस इवेंट में और भी कई चैंपियनशिप मैच बुक शामिल किए जा सकते हैं, ताकि फैंस को जबरदस्त एक्शन और एंटरटेनमेंट प्राप्त हो सके। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 3 जबरदस्त मुकाबलों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें WWE द्वारा SummerSlam 2024 का हिस्सा बनाया जा सकता है।

#3 DIY और द ब्लडलाइन के बीच में WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए SummerSlam में एक मैच किया जा सकता है

SmackDown के अगले एपिसोड में एक टैग टीम चैंपियनशिप नंबर वन कंटेंडर गौंटलेट मैच दिखने को मिलने वाला है, जिसका हिस्सा द ब्लडलाइन भी है। अगर द ब्लडलाइन इसको जीत जाते हैं, तो वह मौजूदा WWE टैग टीम चैंपियंस DIY के खिलाफ एक टाइटल शॉट के हकदार हो जाएंगे।

इस समय द ब्लडलाइन का जो मोमेंटम है, उसको देखते हुए यह महज एक औपचारिकता लग रही है। DIY के मेंबर्स टॉमैसो चैम्पा और जॉनी गार्गानो तथा द ब्लडलाइन के मेंबर्स के बीच में एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच SummerSlam 2024 का मनोरंजन बढ़ा सकता है और फैंस भी यही चाहेंगे।

#2 WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए SummerSlam 2024 में एक ट्रिपल थ्रेट मैच की घोषणा कर सकता है

सैमी ज़ेन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर जो स्टोरी चल रही है, वह पहले से ही काफी मजेदार है। सैमी और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में जो स्टोरी है, उसके चलते पिछले Raw एपिसोड के मेन इवेंट में काफी अलग सा पल हुआ था।

इल्या ड्रैगूनोव और सैमी ज़ेन जब एक चैंपियनशिप मैच लड़ रहे थे तो उस समय ब्रॉन ब्रेकर ने दोनों पर हमला किया था। इल्या कुछ सप्ताह पहले इस स्टोरी का हिस्सा बने थे, और चीजें जिस तरह से हैं, उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन तीनों के बीच में एक मैच बुक किया जा सकता है, जहां सैमी अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं।

#1 सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर WWE SummerSlam 2024 का रोमांच बढ़ा सकते हैं

सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बीच की स्टोरी हर गुजरते पल के साथ कमाल हो रही है। Money in the Bank 2024 पोस्ट शो में अपने एक्शन के चलते ड्रू मैकइंटायर अभी सस्पेंडेड हैं और सीएम पंक अब तक मेडिकली क्लियर नहीं हुए हैं।

सैथ रॉलिंस Money in the Bank 2024 में अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच ड्रू और पंक के चलते हार गए थे और वह इस इवेंट के बाद दोनों को अलग-अलग Raw एपिसोड में कंफ्रंट कर चुके हैं। ऐसे में अगर SummerSlam 2024 में पंक vs ड्रू मैच होता है, तो रॉलिंस इसके स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं।

