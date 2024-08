3 बड़ी गलतियां जो WWE को Bash in Berlin 2024 के बिल्ड-अप के दौरान नहीं करनी चाहिए 

Mistakes WWE Shouldn't Do During Bash In Berlin Build Up: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट बैश इन बर्लिन (Bash in Berlin) है। Bash in Berlin का 31 अगस्त को आयोजन होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी इसे जबरदस्त इवेंट बनाना सकती है। इस शो के लिए पहले ही रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) vs गुंथर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक कर दिया गया है।

अगर कंपनी Bash in Berlin को धमाकेदार इवेंट बनाना चाहती है तो इस इवेंट के बिल्ड-अप के दौरान गलतियां करने से बचना चाहिए। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE को Bash in Berlin 2024 के बिल्ड-अप के दौरान नहीं करनी चाहिए।

3- अंकल हाउडी का WWE Bash in Berlin के लिए भी मैच सेटअप नहीं करना

Trending

अंकल हाउडी को WWE टीवी पर वापसी किए हुए काफी समय बीत चुका है। हालांकि, अभी तक उनका कोई मैच देखने को नहीं मिल पाया है। बता दें, हाउडी का दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी में इन-रिंग डेब्यू भी होना बाकी है। ऐसा लगा था कि WWE इस साल SummerSlam में Wyatt Sick6 लीडर का चैड गेबल के खिलाफ मैच बुक करेगी।

हालांकि, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कंपनी को Bash in Berlin के साथ यह गलती नहीं करनी चाहिए और इस इवेंट में उनका मैच जरूर होना चाहिए। बता दें, अंकल हाउडी को छोड़कर Wyatt Sick6 के बाकी मेंस मेंबर्स का डेब्यू हो चुका है। इन सुपरस्टार्स ने इस हफ्ते Raw में चैड गेबल और क्रीड ब्रदर्स को सिक्स-मैन टैग टीम मैच में हराया था।

2- रैंडी ऑर्टन और गुंथर का अपने-अपने ब्रांड में रहते हुए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच को हाइप करना

जैसा कि हमने बताया कि रैंडी ऑर्टन को Bash in Berlin में गुंथर के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। इन दोनों के बीच हुए पिछले मैच का विवादित अंत हुआ था। यही कारण है कि ऑर्टन ने इस हफ्ते Raw में आकर रिंग जनरल के खिलाफ रीमैच बुक कराया।

देखा जाए तो रैंडी ब्लू ब्रांड जबकि गुंथर Raw का हिस्सा हैं। संभव है कि अलग-अलग ब्रांड्स का हिस्सा होने की वजह से ये दोनों केवल प्रोमो के जरिए मैच को हाइप करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, यह बहुत बड़ी गलती होगी। इसके बजाए रैंडी ऑर्टन और गुंथर को एक-दूसरे के ब्रांड में जाकर अपने मैच को हाइप करने के लिए ब्रॉल का भी सहारा लेना चाहिए।

1- रोमन रेंस का इस हफ्ते SmackDown में नज़र आने के बाद कई हफ्तों के लिए WWE टीवी से गायब हो जाना

Expand Tweet

SummerSlam में वापसी करने वाले रोमन रेंस इस हफ्ते SmackDown में नज़र आने वाले हैं। रोमन ब्लू ब्रांड में नज़र आने के बाद सोलो सिकोआ के साथ दुश्मनी आगे बढ़ा सकते हैं। बता दें, रेंस अतीत में कई मौकों पर SmackDown के किसी एपिसोड में दिखाई देने के बाद कई हफ्तों के लिए टीवी से गायब हो गए थे।

असली ट्राइबल चीफ के पार्ट टाइमर होने की वजह से इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि, इस स्थिति में रोमन रेंस का Bash in Berlin के लिए मैच शायद ही सेटअप हो पाएगा। फैंस को भी रेंस का एक बार फिर टीवी से गायब हो जाना पसंद नहीं आएगा।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback