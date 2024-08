3 सुपरस्टार्स जिनकी WWE में बुकिंग समय के साथ बहुत ही खराब होती जा रही है

Superstars whose booking is going worst: WWE में हर सुपरस्टार एक स्टोरी के तहत काम करता है। इसके चलते उनकी ग्रोथ का पता चलता है। ऐसे में कई सुपरस्टार्स को अच्छी स्टोरी मिलती है और वह आगे बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ के लिए यह बात सच नहीं रहती है और वह खराब स्थिति का हिस्सा बनते हैं।

इस समय कंपनी में ऐसे कई रेसलर्स हैं जिनके लिए चीज़ें सही नहीं हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से पुश किया जा रहा है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे तीन सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी WWE में बुकिंग समय के साथ बहुत ही खराब होती जा रही है।

#3 कैरियन क्रॉस के लिए चीज़ें WWE में खराब होती जा रही हैं

ट्रिपल एच ने जब 2022 में क्रिएटिव कंट्रोल प्राप्त किया था तो वह कैरियन क्रॉस और स्कार्लेट को वापस लेकर आए थे। उसके बाद ऐसी उम्मीद थी कि इन्हें पुश मिलेगा लेकिन दो साल बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वह कभी सिंगल्स रेसलर थे लेकिन अब द फाइनल टेस्टामेंट के लीडर हैं जिसमें AOP और पॉल एलरिंग भी हैं।

इनकी स्टोरी एक लंबे समय से न्यू डे से चल रही है और इसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। इनको किस तरह का प्यार मिल रहा है उसका अंदाजा आप WrestleMania XL में इनकी एंट्रेंस के समय फैंस के रिएक्शन से लगा सकते हैं। उनकी स्टोरी कही भी जाती हुई नहीं दिख रही है और हालात काफी खराब दिखाई दे रहे हैं।

#2 बॉन स्ट्रोमैन के लिए WWE में वापसी के बाद चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं

साल 2024 में लंबे समय बाद WWE Raw में वापसी करने वाले बॉन स्ट्रोमैन ने अभी तक किसी भी खास स्टोरीलाइन में हिस्सा नहीं लिया है। वह रैंडम मैचों में लड़ रहे हैं जिनके पीछे कोई स्टोरी नहीं है और ना ही कोई खास एक्शन है।

ब्रॉन स्ट्रोमैन पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन हैं लेकिन इसके बावजूद उनके लिए मौजूदा समय में कोई स्टोरीलाइन नहीं है। वह बेहद कम मुकाबले लड़ रहे हैं और उनका लाइव टीवी पर आखिरी मैच 15 जुलाई 2024 को Raw में हुआ था। वह तबसे ही रिंग से दूर हैं और यह बताता है कि उनकी बुकिंग समय के साथ बहुत ही खराब हो रही है।

#1 जे उसो को भी WWE ने खराब बुकिंग का हिस्सा बनाया है

यह बात हैरान कर सकती है लेकिन Money in the Bank 2024 के पोस्टर बॉय जे उसो भी खराब बुकिंग का शिकार रहे हैं। जे एक समय पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ रहे थे और Money in the Bank 2024 में मिली हार के बाद यीट मास्टर ने कोई खास पुश नहीं पाई है।

वह पिछ्ले हफ्ते हुए Raw एपिसोड में सैमी ज़ेन के साथ बैकस्टेज वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप से जुड़े हुए हिंट दे रहे थे। यह बात हैरान कर सकती है कि कभी टैग टीम के ऊपर राज करने वाले सुपरस्टार की जोड़ी को उनके भाई से तोड़कर एक सिंगल्स रेसलर बनाया गया और अब वह फिर से एक टैग टीम चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। उन्हें आखिरी बार 29 जुलाई को टीवी पर मैच लड़ते हुए देखा गया था।

