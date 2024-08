3 तरीके जिनसे Roman Reigns की गैरमौजूदगी में WWE Bash in Berlin को यादगार बनाया जा सकता है

Ways Bash in Berlin Can Be Memorable Without Roman Reigns: WWE बैश इन बर्लिन (Bash in Berlin 2024) इवेंट के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं। इस शो के लिए अभी तक 5 मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। इस शो में कई बड़े सुपरस्टार्स नज़र आएंगे लेकिन WWE द्वारा रोमन रेंस (Roman Reigns) को शो के लिए बुक नहीं किया गया है। बता दें कि वो SummerSlam 2024 द्वारा वापस आए थे।

लगा था कि उन्हें Bash in Berlin में मैच के लिए बुक किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोबारा ब्रेक पर चले गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में कंपनी को इवेंट को तगड़ा बनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। इस आर्टिकल में हम 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिनसे Bash in Berlin को रोमन रेंस की गैरमौजूदगी के बावजूद यादगार बनाया जा सकता है।

3- CM Punk को WWE Bash in Berlin में जीत हासिल करने के लिए बुक करके

सीएम पंक ने पिछले साल Survivor Series WarGames इवेंट के दौरान वापसी की थी। इसके बाद उनका टीवी पर पहला मैच Royal Rumble 2024 में आया लेकिन उन्हें यहां पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो चोट के कारण एक्शन से दूर हुए और सीधा SummerSlam 2024 में लड़ते हुए आए, जहां ड्रू मैकइंटायर ने उन्हें सैथ रॉलिंस के दखल का फायदा उठाकर हरा दिया। सीएम पंक को WWE में 10 साल से कोई जीत नहीं मिली है और उन्होंने पिछले दो मौकों पर जीत के चांस को गंवाया है।

अब उन्हें Bash in Berlin में किसी तरह से ड्रू मैकइंटायर पर जीत मिलनी चाहिए। बता दें कि दोनों स्ट्रैप मैच का हिस्सा रहने वाले हैं और यहां काफी बवाल मच सकता है। अगर WWE को रोमन की गैरमौजूदगी पर फैंस का ध्यान नहीं डालना है, तो फिर सीएम पंक को जीतने के लिए बुक करना चाहिए। इससे वो चर्चा का विषय बन जाएंगे और इवेंट भी उनकी लंबे समय बाद पहली जीत के लिए याद रखा जाएगा।

2- Bianca Belair और Jade Cargill को WWE Bash in Berlin में चैंपियन बनाना चाहिए

बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल काफी समय से विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को दोबारा हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब जाकर उन्हें Bash in Berlin में दोबारा टाइटल के लिए चैलेंज करने का प्रॉपर मौका मिल रहा है। SmackDown में हुए रीमैच को ब्लेयर डेवनपोर्ट ने खराब कर दिया था लेकिन शायद यहां ऐसा नहीं होगा।

SummerSlam 2024 इवेंट को फैंस इस कारण से भी याद रखेंगे कि इसमें कुछ बड़े टाइटल चेंज देखने को मिले थे। WWE को अगर रोमन रेंस की गैरमौजूदगी से फैंस का ध्यान हटाना है, तो फिर जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर को चैंपियन बनाना अच्छा फैसला होगा। उनकी जीत सभी फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाएगी। इससे इवेंट भी फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा।

1- गुंथर और रैंडी ऑर्टन को WWE Bash in Berlin में एक फाइव स्टार मैच देना चाहिए

गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बीच Bash in Berlin में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। इस मुकाबले के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं। दोनों के बीच King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में तगड़ा मैच देखने को मिला था और यह फैंस को पसंद आया था। हालांकि, मैच के अंत ने सभी को काफी निराश कर दिया था।

अब दोनों के बीच फिर से मैच होने जा रहा है। रोमन रेंस शो में नहीं हैं और ऐसे में गुंथर & रैंडी ऑर्टन पर काफी बड़ा भार होगा। उन्हें मिलकर अपनी स्किल्स द्वारा तगड़ा मैच देना चाहिए। दोनों को फाइव स्टार क्लासिक मैच देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फैंस का ध्यान रोमन से पूरी तरह हट जाए और इस मैच की खूब तारीफ हो।

