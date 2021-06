द अंडरटेकर का Hell In a Cell में हुआ ऐतिहासिक मुकाबला, WWE दिग्गज को चीटिंग के बावजूद दी थी करारी शिकस्त

ट्रिपल एच (Triple H) और द अंडरटेकर (The Undertaker) के बीच WWE WrestleMania में कई मैच हुए हैं। इस दौरान WrestleMania 28 का Hell in a Cell मैच सबसे ज्यादा चर्चित रहेगा। इसे Hell in a Cell के इतिहास का सबसे शानदार मुकाबला माना जाएगा। उन्होंने मिलकर सभी प्रशंसकों का दिल जीता था।

WWE Hell in a Cell में ट्रिपल एच और द अंडरटेकर का ऐतिहासिक मुकाबला

WrestleMania 17 में उनका पहली बार सामना हुआ था। WrestleMania 27 में द अंडरटेकर ने ट्रिपल एच को नो होल्ड्स बार्ड मैच में हराया था। द अंडरटेकर बुरी तरह चोटिल हो गए थे और इसके चलते उन्हें 10 महीनों तक रिंग से दूर रहना पड़ा। उन्होंने वापसी करते हुए जनवरी 2012 में Raw के दौरान ट्रिपल एच को WrestleMania 28 में रीमैच के लिए चैलेंज किया।

उनके बीच स्टोरीलाइन चली और शॉन माइकल्स भी दुश्मनी का हिस्सा बने। दोनों के बीच Hell in a Cell में मैच तय हो गया। इसके बाद शॉन ने Raw के एक एपिसोड में ऐलान करते हुए बताया कि वो स्पेशल गेस्ट रेफरी रहेंगे। WrestleMania 28 में ट्रिपल एच और द अंडरटेकर Hell in a Cell मैच में आमने-सामने आए।

इस मैच को "एंड ऑफ एन एरा" नाम से प्रचारित किया गया था। मुकाबले के शुरुआती समय में ही दोनों के बीच तगड़ी फाइट हुई। ट्रिपल एच ने मुकाबले में हथियारों का उपयोग करने का निर्णय लिया। शॉन माइकल्स ने भी टेकर को रोकने की कोशिश की थी। अंडरटेकर ने पेडिग्री, स्वीट चीन म्यूजिक और कई बार हथियारों से मार खाने के बावजूद मैच में वापसी की।

अंडरटेकर ने द गेम पर टोम्बस्टोन पाइलड्राईवर लगाया लेकिन ट्रिपल एच ने किकआउट किया। उन्होंने टेकर पर पेडिग्री लगाया लेकिन उन्होंने अंतिम समय पर खुद का बचाव किया। अंडरटेकर ने अंत में टोम्बस्टोन पाइलड्राईवर लगाकर Hell in a Cell मैच में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अंडरटेकर ने अपनी स्ट्रीक को जारी रखा।

मुकाबले का अंत सबसे ज्यादा खास रहा था। द अंडरटेकर अपने कैरेक्टर से बाहर आए। उन्होंने और शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच को रिंग के बाहर आने मदद की और उन्हें बैकस्टेज लेकर गए। ट्रिपल एच और द अंडरटेकर का WrestleMania 28 में Hell in a Cell मुकाबला शायद ही कोई फैन भूलना चाहेगा।

