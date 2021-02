''विंस मैकमैहन के एक कारण से WWE में कभी भी रे मिस्टीरियो टॉप सुपरस्टार नहीं बन पाए''

WWE के पूर्व एग्जीक्यूटिव जिम रॉस (Jim Ross) का मानना है कि रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) को उनके साइज के कारण ज्यादा WWE चैंपियनशिप रन नहीं मिला। जिम रॉस (Jim Ross) अब AEW में काम कर रहे हैं लेकिन जिम रॉस (Jim Ross) ने 1990 से लेकर 2000 तक WWE के रोस्टर में काम किया है। रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) ने WWE को साल 2002 में ज्वाइन किया था। रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) 168 सेंटीमीटर लंबे और 79 किलो को रेसलर थे। WWE के सबसे छोटे रेसलर्स में रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) को गिना जाता है।

ये भी पढ़ें: 5 मौके जब WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने WrestleMania में फैंस को सरप्राइज कर दिया था

Grilling JR पोडकास्ट में साल 2006 की No Way Out को लेकर बात की जिसमें रैंडी ऑर्टन ने रे मिस्टीरियो को हराया था। जिम रॉस ने खुलासा किया कि विंस मैकमैहन को लगता था कि रे मिस्टीरियो का साइज छोटा था और वहीं उनके लिए दिक्कत थी।

मेरे ख्याल से विंस मैकमैहन को रे मिस्टीरियो के सिर्फ साइज से दिक्कत थी। वो मिस्टीरियो को टॉप गाय बनाना चाहते थे लेकिन साइज बीच में आता था। रे मिस्टीरियो WWE के इतिहास में सबसे छोटे WWE चैंपियन बने थे।

रे मिस्टीरियो जबरदस्त सुपरस्टार बनकर सामने आए। उन्होंने दर्शकों के साथ अच्छा काम किया। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें हमेशा अंडरडॉग माना गया लेकिन उन्होंने हर वक्त अच्छा काम किया।

ये भी पढ़ें:- WWE Rumor Roundup: सुपरस्टार्स के नाराज होने का कारण, वर्तमान चैंपियन ने विंस मैकमैहन का आर्डर मानने से किया था इनकार

रे मिस्टीरियो ने WWE में बेबीफेस के रुप में ही काम किया है। उन्होंने साल 2006 और 2010 तक चैंपियनशिप जीती और 2011 तक उनका टाइटल रन चला।

WWE में कैसा रहा रे मिस्टीरियो का करियर

साल 2006 Royal Rumble को रे मिस्टीरियो ने जीता और उसके बाद WrestleMania 22 में कर्ट एंगल और रैंडी ऑर्टन को हराकार पहली बार WWE चैंपियन बने। 112 दिनों तक चैंपियन बनने के बाद उन्हें किंग बुकर ने ग्रेट अमेरिकन बैश में हार दिया था।

Advertisement

ये भी पढ़ें:5 WWE सुपरस्टार्स जिनके आगे Elimination Chamber मैच में कोई दूसरा रेसलर टिक नहीं पाया था

साल 2010 में रे मिस्टीरियो ने फिर से WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जैक स्वैगर से फेटल फॉर वे मैच में जीता था। 28 दिनों तक चैंपियन रहने वाले मिस्टीरियो को केन Money in the Bank ढेर किया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।