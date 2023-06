WWE Money in the Bank 2016 में Roman Reigns की हार और दिग्गज के कैश-इन के चलते मचा था बवाल, जब The Shield के तीनों सदस्यों ने बतौर चैंपियन रचा इतिहास

Roman Reigns & The Shield: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2016) इवेंट काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा था। इस शो में द शील्ड फैक्शन के तीनों पूर्व सदस्य वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर अलग-अलग समय नज़र आए थे। डीन एम्ब्रोज़ (Dean Ambrose) ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था और इसी कारण यह चीज़ संभव हो पाई थी।

रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच Money in the Bank 2016 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक किया गया था। इस मैच में दोनों पूर्व साथियों ने मिलकर शानदार काम किया। यह मैच 26 मिनट्स तक चला। सैथ और रोमन को एक-दूसरे की ताकत पता थी और इसी वजह से दोनों हार नहीं मान रहे थे।

इस टाइटल मैच के अंतिम कुछ मोमेंट्स काफी ज्यादा खास साबित हुए। सैथ रॉलिंस ने रोमन पर पेडिग्री लगाने की कोशिश की। हालांकि, रेंस ने काउंटर करके रॉलिंस को स्पीयर दिया। रोमन ने फिर से सैथ को स्पीयर देने की कोशिश की। इस बार सैथ ने बेहतरीन तरीके से खुद को बचाते हुए रोमन को पेडिग्री देकर पिन किया।

फैंस को लगा कि अब मैच का अंत हो जाएगा। हालांकि, रोमन रेंस ने किकआउट किया। सैथ ने हार नहीं मानी और बिग डॉग पर दूसरी बार पेडिग्री लगाकर पिन किया। इस बार वो सफल रहे और उन्होंने जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर कब्जा किया। रोमन रेंस ने इस शो में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर एंट्री की थी और द शील्ड के अन्य सदस्य सैथ रॉलिंस चैंपियन बनने में सफल रहे।

The Shield के तीसरे सदस्य Dean Ambrose ने Roman Reigns और Seth Rollins के मैच के बाद WWE Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट किया कैश-इन

Money in the Bank 2016 में ही रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के मेन इवेंट मैच से थोड़े समय पहले मेंस लैडर मैच देखने को मिला था। Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुए इस मुकाबले में डीन एम्ब्रोज़ ने जीत दर्ज कर ली थी। वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच के बाद डीन एम्ब्रोज़ ने एंट्री की और सैथ पर ब्रीफकेस द्वारा हमला किया।

उन्होंने अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके सैथ रॉलिंस के खिलाफ WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हासिल कर लिया। सिर्फ 9 सेकेंड्स में इस मैच का अंत हो गया। डीन ने सैथ को डर्टी डीड्स मूव दिया और पिन करके चैंपियनशिप पर कब्जा किया। इसी के साथ द शील्ड के तीनों सदस्य रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज़ ने एक ही शो पर वर्ल्ड चैंपियन रहते हुए इतिहास रचा।

