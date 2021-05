WWE से जुड़ी 3 अफवाहें जो सच साबित होनी चाहिए और 2 जो गलत साबित होनी चाहिए

WWE में ना तो कभी एक्शन रुकता है और ना ही उससे जुड़ी हुई खबरें। यही वजह है कि हमें हर हफ्ते WWE से जुड़ी कोई पुरानी या नई बात पता चलती है। इसकी वजह से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि आखिरकार कंपनी आगे आनेवाले समय में किस तरह से कौन सा काम करने वाली है।

ऐसी कई खबरें होती हैं जो लोगों के मन में ड़र फैला देती हैं जबकि कुछ अन्य बेहद खुशी प्रदान करती हैं। इसके कारण फैंस इन खबरों की वास्तविकता जानने का प्रयास करते हैं और सच जानकर या तो वो इसके सच होने की उम्मीद करते हैं या ये उम्मीद करते हैं कि वो खबर सच ना हो। आइए आपको बताते हैं उन अफवाहों के बारे में जिन्हें सच होना चाहिए और जिन्हें गलत होना चाहिए।

#5 सच होनी चाहिए: WWE Hell In A Cell के लिए कंपनी कर रही है एक बड़ी प्लानिंग

रेसलर्स को एक ही ब्रैंड में काफी समय से काम करते हुए देखने के बाद फैंस के मन में ये सवाल कई बार आता है कि अगर कोई रेसलर दूसरे ब्रैंड में होता तो उसके कारण कुछ अच्छे और अलग तरह के मैच देखने को मिल सकते थे। अगर आप भी इस सोच को मानते हैं तो ये खबर आपको अच्छी लगेगी।

WWE ये प्लान कर रही है कि Hell In A Cell में NXT एवं NXT UK से कुछ रेसलर्स को मेन रोस्टर में लाया जाए। इससे लाभ ये होगा कि हमें कुछ संभावित मैच देखने को मिलेंगे। वैसे भी कंपनी ने Hell In A Cell को आगे और Money In The Bank को पीछे शिफ्ट कर दिया है तो वो अगले बड़े शो से पहले कुछ रोमांचक करना चाहेगी।

