WWE से जुड़ी 3 अफवाहें जो सच साबित होनी चाहिए और 2 जो गलत साबित होनी चाहिए

WWE इस हफ्ते भी चर्चा में रहा और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी उनका हैल इन ए सैल (Hell In A Cell) शो जिसमें एक्शन था लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हुईं जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एक तरफ जहाँ एक ब्रैंड ने अच्छा किया तो वहीं दूसरे का काम काफी निम्न स्तर का था जिसकी वजह से लोगों को परेशानी महसूस हुई।

अब चूँकि Hell In A Cell इतिहास का हिस्सा हो चुका है तो कंपनी ने अपने अगले शो Money In The Bank से जुड़े प्रोमो, मैच एवं अन्य चीजें करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते भी कंपनी के प्लान्स को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था और हम आपको उनमें से कुछ के बारे में बताने वाले हैं।

#5 सच होनी चाहिए: WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन एक रेसलर से काफी प्रसन्न हैं

विंस मैकमैहन एक रेसलर से काफी प्रसन्न हैं

रेजिनेल्ड ने WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन को इम्प्रेस कर लिया है। ये एक आसान काम नहीं है क्योंकि विंस जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते हैं। रेजिनेल्ड अपने किरदार और काम से जुड़ी कहानियों को लेकर उत्साहित रहते हैं और वो हमेशा अपने काम से बेहतर ही करते हैं जिसकी वजह से मैकमैहन उनसे इम्प्रेस हुए हैं।

वो इस हफ्ते भी Raw का हिस्सा थे जब नाया जैक्स और शायना बैजलर का मुकाबला एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस से हो रहा था। इन्होंने अपने काम को बखूबी किया जिससे इनके किरदार में और इजाफा होने की संभावना है। ये देखना होगा कि ये आनेवाले हफ्तों में क्या करते हैं।

Edited by Amit Shukla