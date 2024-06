WWE ने Money in the Bank को लेकर किया बहुत बड़ा ऐलान, जानिए कब से शुरू होंगे क्वालीफाइंग मैच?

Money in the Bank Related Major Announcement: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट का इंतजार फैंस हर साल बेसब्री से करते हैं। WWE का अगला इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) रहने वाला है लेकिन इसके बाद Money in the Bank का आयोजन होने वाला है। इस शो में मेंस और विमेंस डिवीजन के लैडर मैच होंगे। इससे जुड़ा एक बड़ा ऐलान Raw के एपिसोड में देखने को मिला।

Money in the Bank में हिस्सा लेना आसान नहीं है। इसके लिए सुपरस्टार्स को क्वालीफाइंग मैचों से होकर गुजरना पड़ता है। Raw के हालिया एपिसोड में कमेंट्री टीम ने बताया कि क्वालीफाइंग मैच कब से शुरू होने वाले हैं। लायरा वैल्किरिया और इयो स्काई के बीच मैच के दौरान कमेंट्री टीम ने ऐलान किया कि Raw के अगले शो (17 जून 2024) से लैडर मैच का हिस्सा बनने के लिए सुपरस्टार्स के बीच क्वालीफाइंग मैच की शुरुआत हो जाएगी।

Expand Tweet

Trending

अभी यह चीज़ क्लियर नहीं की गई है कि क्वालीफाइंग मैचों में किन-किन सुपरस्टार्स को जगह मिलने वाली है। अभी WWE ने सिर्फ क्वालीफाइंग मुकाबलों की शुरुआत का ऐलान ही किया है। Clash at the Castle 2024 के समापन के बाद शायद कंपनी द्वारा 17 जून 2024 और उसके बाद होने वाले क्वालिफिकेशन मैचों का ऐलान हो सकता है।

WWE Money in the Bank 2023 लैडर मैचों के विजेता कौन थे और उन्होंने किस पर कैश-इन किया?

Money in the Bank 2023 के मेंस और विमेंस लैडर मैच दोनों ही बेहतरीन साबित हुए थे। डेमियन प्रीस्ट ने मेंस MITB कॉन्ट्रैक्ट जीता था और लंबे समय तक उन्होंने इसे अपने पास होल्ड किया। बाद में उन्होंने WrestleMania XL के दौरान नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ड्रू मैकइंटायर पर इसे कैश-इन करके चैंपियनशिप जीती थी। प्रीस्ट के पास अभी भी वर्ल्ड टाइटल मौजूद है।

विमेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट पर इयो स्काई ने कब्जा किया था। कुछ ही समय बाद SummerSlam 2023 में उन्होंने बियांका ब्लेयर पर इसे कैश-इन करते हुए WWE विमेंस चैंपियनशिप जीत ली थी। स्काई का यह टाइटल रन काफी लंबा चला और आखिर बेली ने WrestleMania XL में उन्हें हराकर विमेंस चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।

Expand Tweet