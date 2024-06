WWE ने 3 जबरदस्त Money in the Bank क्वालीफाइंग मैचों का किया ऐलान, मौजूदा चैंपियन की रिंग में होगी वापसी

Money in the Bank Qualifying Matches Announced for Next SmackDown: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) के लिए बिल्डअप शानदार तरीके से हो रहा है। मेंस और विमेंस लैडर मैचों में जगह बनाने वाले सुपरस्टार्स का नाम धीरे-धीरे सामने आते जा रहा है। सुपरस्टार्स लगातार क्वालीफाइंग मैचों में जीत दर्ज करते हुए अपनी टिकट कटा रहे हैं। अब SmackDown के अगले एपिसोड के लिए तीन क्वालीफाइंग मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है।

WWE SmackDown के अगले एपिसोड में विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के लिए दो क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलेंगे। इसी बीच मेंस MITB मैच के लिए एक बड़ा ट्रिपल थ्रेट होने वाला है। लोगन पॉल, एलए नाइट और सैंटोस इस्कोबार के बीच ब्लू ब्रांड के अगले शो में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा और इसके विजेता को मेंस Money in the Bank मैच में जगह मिल जाएगी। लोगन की इसी के साथ रिंग में वापसी होगी।

जेड कार्गिल, कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन के बीच विमेंस MITB क्वालीफाइंग होगा। इस ट्रिपल थ्रेट मैच पर सभी की नज़र होगी क्योंकि तीनों ही टैलेंटेड स्टार्स हैं। इसके अलावा ब्लेयर डेवनपोर्ट, नेओमी और इंडी हार्टवेल का मैच ऑफिशियल हो गया है। इन तीनों के बीच मैच की विजेता को विमेंस Money in the Bank में जगह मिल जाएगी।

Expand Tweet

Trending

WWE SmackDown के हालिया एपिसोड में हुए क्वालीफाइंग मैचों का क्या नतीजा रहा?

WWE SmackDown के हालिया एपिसोड में दो मेंस और एक विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच देखने को मिले। एंड्राडे ने केविन ओवेंस और ग्रेसन वॉलर को हराया और मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह प्राप्त की। इसके साथ ही कार्मेलो हेज को रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा पर जीत मिली। वो अब ब्रीफकेस हासिल करने के एक कदम करीब आ गए हैं।

SmackDown के एपिसोड में विमेंस डिवीजन का भी एक क्वालीफाइंग मैच देखने को मिला। बियांका ब्लेयर, मीचीन और चेल्सी ग्रीन ट्रिपल थ्रेट मैच में आमने-सामने आई थी। इसमें ग्रीन ने बड़ी जीत अपने कर ली है। अभी तक WWE द्वारा सभी टैलेंटेड स्टार्स को लैडर मैचों में स्थान दिया गया है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते भी यह चीज़ जारी रहेगी।