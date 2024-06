WWE Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में हुआ बहुत बड़ा उलटफेर और दिग्गज को फिर मिली करारी हार, इन तीन Superstars ने कटाया लैडर मैच का टिकट

WWE Money in the Bank Qualifying Matches: WWE SmackDown में इस हफ्ते भी Money in the Bank का बिल्ड-अप जारी रहा। इसके साथ ही ब्लू ब्रांड में कुछ मनी इन द बैंक (Money in the Bank) क्वालीफाइंग मैच देखने को मिले। इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में हुए MITB क्वालीफाइंग मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और दिग्गज को करारी हार मिली। वहीं, तीन टैलेंटेड सुपरस्टार्स ने अपने-अपने मैच जीतकर लैडर मैच का टिकट कटा लिया।

इस हफ्ते SmackDown में बियांका ब्लेयर vs मीचीन vs चेल्सी ग्रीन का ट्रिपल थ्रेट मुकाबला देखने को मिला। यह विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच था। बियांका इस मुकाबले के अंतिम पलों में मीचीन को KOD देने के बाद जीत के करीब थीं लेकिन चेल्सी ने ब्लेयर को रिंग के बाहर करने के बाद मीचीन को पिन करके विमेंस MITB लैडर मैच का टिकट कटा लिया।

इसके बाद रैंडी ऑर्टन का मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में टामा टोंगा और कार्मेलो हेज से सामना हुआ। इस मुकाबले में रैंडी से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली। हालांकि, अंत में ब्लडलाइन के दखल की वजह से ऑर्टन का मैच से ध्यान भटक गया। इसका फायदा उठाकर कार्मेलो ने दिग्गज को रोलअप के जरिए पिन करते हुए उलटफेर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मेंस MITB लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है। बता दें, यह रैंडी ऑर्टन की लगातार दूसरी हार है और इससे पहले उन्हें King and Queen of the Ring में गुंथर के खिलाफ हार मिली थी।

वहीं, SmackDown में हुए आखिरी MITB क्वालीफाइंग मैच में केविन ओवेंस का ग्रेसन वॉलर और एंड्राडे से सामना हुआ। ब्लडलाइन ने इस मुकाबले से पहले ही केविन पर अटैक कर दिया लेकिन इसके बावजूद ओवेंस ने मैच लड़ने का फैसला किया। एक जबरदस्त मैच के बाद एंड्राडे ने वॉलर को द मैसेज मूव देकर Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना ली।

Trending

WWE SmackDown में ब्लडलाइन के नए मेंबर ने टॉप सुपरस्टार्स की हालत की खराब

WWE SmackDown के मेन इवेंट में हुए कोडी रोड्स vs सोलो सिकोआ मैच का ब्लडलाइन के दखल के कारण DQ के जरिए अंत हुआ था। मुकाबले के बाद कोडी को ब्लडलाइन के हमले से बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस वहां आ गए। बेबीफेस स्टार्स ब्रॉल के दौरान हील फैक्शन पर भारी पड़े। हालांकि, जल्द ही जैकब फाटू ने चौंकाने वाला डेब्यू करते हुए केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स पर खतरनाक हमला करके उनकी हालत खराब कर दी।