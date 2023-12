WWE SmackDown में Randy Orton के धमाकेदार मैच का हुआ ऐलान, The Bloodline से बदला लेने का मिलेगा मौका

Randy Orton & The Bloodline: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का अगला एपिसोड काफी ज्यादा रहने वाला है। ब्लू ब्रांड का यह शो ट्रिब्यूट टू द ट्रुप्स (Tribue to the Troops) स्पेशल शो रहेगा। इसी के चलते कई बड़ी चीज़ें यहां होने वाली हैं। अब कंपनी ने रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) का एक धमाकेदार टैग टीम मैच का भी तय कर सकता है।

WWE ने हाल ही में SmackDown के लिए बड़ा ऐलान किया। रैंडी ऑर्टन लंबे समय बाद ब्लू ब्रांड में इन-रिंग एक्शन में नज़र आएंगे। वो एलए नाइट के साथ टीम बनाकर ब्लडलाइन फैक्शन के जिमी उसो और सोलो सिकोआ के खिलाफ दिखेंगे। इस जबरदस्त मैच के ऐलान से कई सारे फैंस चौंक गए हैं।

आप नीचे WWE के आधिकारिक ऐलान की पोस्ट देख सकते हैं:

रैंडी ऑर्टन ने पिछले हफ्ते SmackDown के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो अब इसी शो का हिस्सा रहेंगे। ऑर्टन पर ब्लू ब्रांड के आखिरी शो में ब्लडलाइन के जिमी उसो और सोलो सिकोआ ने हमला किया था। रोमन रेंस के भाइयों के अटैक से वाइपर को बचाने के लिए एलए नाइट आए थे। नाइट और सिकोआ लड़ते हुए बैकस्टेज चले गए थे। दूसरी ओर रिंग में रैंडी ने जिमी उसो की हालत खराब कर दी थी। इसी के चलते SmackDown के अगले एपिसोड में टैग टीम मैच तय किया गया है।

WWE SmackDown में Randy Orton के अलावा CM Punk भी आएंगे नज़र

सीएम पंक की SmackDown में सालों बाद वापसी देखने को मिलने वाली है। वो Survivor Series 2023 इवेंट द्वारा WWE में वापस आए थे। वो इसके बाद Raw के एपिसोड का हिस्सा बने और अब उनकी SmackDown के अगले एपिसोड में एंट्री होगी। पंक इस शो में क्या करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

सीएम पंक संभावित तौर पर यहां एक प्रोमो कट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते निक एल्डिस, रैंडी ऑर्टन को अपने ब्रांड पर साइन करने में सफल हुए थे। अगले शो में वो सीएम पंक को SmackDown का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अगर पंक को कोई सुपरस्टार कंफ्रंट करता है, तो भी ब्लू ब्रांड के एपिसोड में उनकी वापसी धमाकेदार साबित होगी।

