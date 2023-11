WWE ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए फैंस को दिया तोहफा, सबसे बड़े इवेंट की तारीख आई सामने 

WWE Tribute to the Troops: WWE ने अपने सालाना ट्रिब्यूट ऑफ ट्रूप्स (Tribute to the Troops 2023) शो का ऐलान कर दिया है। यह शो अमेरिका की फोर्स के सम्मान में हर साल कंपनी बुक करती है।

स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन (WWE) का यह सालाना स्पेशल शो 8 दिसंबर को रोड आइसलैंड के अमीका म्यूच्वल पवैलियन में आयोजित होगा। यह शो FOX पर प्रसारित होने वाला है, इसलिए यह शो SmackDown में या उसकी जगह दिखाया जा सकता है। WWE ने अपनी वेबसाइट के जरिए इस शो का ऐलान किया है। यह Tribute to the Troops का 21वां एडिशन होगा। कंपनी के अनुसार,

"2003 के बाद से लगातार WWE Tribute to the Troops शो यूएसए के आर्मी मेंबर्स, रिटायर फौजी और उनकी फैमिली मेंबर्स को सम्मान देने का एक तरीका है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। यह पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा भावुक शो है।"

कंपनी ने पहला Tribute to the Troops शो साल 2003 में होस्ट किया था, जिसमें जॉन सीना, एडी गुरेरो, रिकिशी जैसे टॉप स्टार्स ने भाग लिया था। इस बार भी कंपनी अपने लगभग सभी बड़े स्टार्स को बुक कर सकती है। इस शो के जरिए WWE सैनिकों का उत्साह बढ़ाती है, लगभग सभी बेबीफेस स्टार्स शो में जीत दर्ज करते हुए दिखते हैं।

WWE Tribute to the Troops 2022 में शामिल हुए थे कई बड़े स्टार्स

पिछले साल WWE Tribute to the Troops 2022 का आयोजन इंडियानापोोलिस के गेनब्रिज फील्डहाउस में हुआ था। शो में तीन बड़े मुकाबलों को बुक किया गया था, जिसमें एलए नाइट, रोंडा राउजी, ड्रू मैकइंटायर और मौजूदा आईसी चैंपियन गुंथर जैसे कई टॉप सुपरस्टार्स शामिल थे।

फिलहाल शो में कौन-कौन हिस्सा लेने वाला है, इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। यह शो पहले ही रिकॉर्ड किया जाएगा या लाइव आएगा अभी कह पाना मुश्किल है। यह बिल्कुल संभव है कि शो में सैथ रॉलिंस, एलए नाइट और कोडी रोड्स जैसे सभी के फैन फेवरेट स्टार्स शामिल हो सकते हैं। WWE.com. के अनुसार, साल 2021 में हुआ यह इवेंट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला Tribute to the Troops शो था। इस शो को 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा था।

