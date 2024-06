WWE Clash at the Castle 2024: 2 सबसे अच्छी और बुरी चीज़ें जो क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलीं

Clash at the Castle Best and Worst: WWE Clash at the Castle 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट एक सफलतापूर्वक समापन देखने को मिल गया है। यह प्रीमियम लाइव इवेंट कुछ शॉक्स और सरप्राइज से भरा हुआ रहा। शो में हुए 4 चैंपियनशिप रिटेन हुई और एक में बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिला।

सीएम पंक की अपीयरेंस शॉकिंग रही। Clash at the Castle में कई चीज़ों ने फैंस को खासा प्रभावित किया। इसी बीच कुछ मौकों पर सभी को थोड़ी निराशा का भी सामना करना पड़ा। इस आर्टिकल में हम WWE Clash at the Castle 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE Clash at the Castle 2024 की अच्छी बात: कोडी रोड्स vs एजे स्टाइल्स मैच

कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के बीच एक तगड़ा 'आई क्विट' मैच देखने को मिला। यह मुकाबला शुरू से लेकर अंत तक काफी ज्यादा रोचक रहा। मैच में अलग-अलग हथियारों का उपयोग किया और दोनों रेसलर्स ने एक-दूसरे की हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कोडी रोड्स मुकाबले के दौरान लहूलुहान भी हो गए थे। अंत में रोड्स ने एजे पर अपने फिनिशर्स लगाए और उन्हें रोप्स द्वारा हथकड़ी से बांध दिया। स्टील स्टेप्स से कोडी हमला करने गए लेकिन एजे ने डरकर हार मान ली। कोडी की धमाकेदार जीत हुई और उन्होंने टाइटल रिटेन रखा।

1- बुरी बात: चैड गेबल का लगातार सैमी ज़ेन से WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में हारना

चैड गेबल और सैमी ज़ेन के बीच Clash at the Castle में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। यह मैच काफी ज्यादा बढ़िया रहा लेकिन अंत ने निराश किया। चैड गेबल को चैंपियन बनाने का यह सबसे अच्छा मौका था लेकिन WWE ने इसे पूरी तरह से गंवा दिया।

चैड गेबल का हील रन अभी तक बेहद रोचक रहा है और इसी बीच उन्हें चैंपियन बनाना बहुत बढ़िया फैसला होता। चैड को पहले ही सैमी के खिलाफ टाइटल मैचों में हार मिली थी। एक बार फिर गेबल हार गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा और यह फैंस के लिए खराब चीज़ है।

2- अच्छी बात: WWE Clash at the Castle का मेन इवेंट

Clash at the Castle के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर ने डेमियन प्रीस्ट को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। यह मैच काफी ज्यादा रोचक साबित हुआ। मुकाबले के अंतिम मोमेंट्स में रेफरी चोटिल हो गए और जब मैकइंटायर ने क्लेमोर लगाकर पिन करने की कोशिश की, तो रेफरी मौजूद ही नहीं थे।

बाद में दौड़कर एक रेफरी ने एंट्री की लेकिन उन्होंने सही तरह से काउंट नहीं किया। यह और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक रहे। उन्होंने अपनी अपीयरेंस से चौंकाया। पंक ने ड्रू पर लो ब्लो लगाया और फिर डेमियन प्रीस्ट ने फायदा उठाकर साउथ ऑफ हैवन्स देकर पिन करते हुए चैंपियनशिप रिटेन की। मैकइंटायर भले होमटाउन में हार गए लेकिन यह मेन इवेंट मैच बहुत मनोरंजक रहा।

2- बुरी बात: अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को ब्लडलाइन के खिलाफ स्टोरीलाइन में डालना

कोडी रोड्स का चैंपियनशिप रन अभी तक काफी अच्छा रहा है। उन्होंने अपने तीनों टाइटल डिफेंस में प्रभावित किया और बड़ी जीत दर्ज की। फैंस को उनका यह रन अच्छा लग रहा है लेकिन अब महसूस हो रहा है कि वो एक टैग टीम स्टोरीलाइन का हिस्सा बन गए हैं। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की पहले से ब्लडलाइन के साथ दुश्मनी चल रही थी।

Clash at the Castle में ब्लडलाइन ने कोडी रोड्स पर हमला किया। केविन और रैंडी ने आकर रोड्स को बचाया। अब लग रहा है कि अमेरिकन नाईटमेयर अपने सिंगल्स चैंपियनशिप रन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उनकी ब्लडलाइन के साथ मल्टी पर्सन स्टोरीलाइन की शुरुआत हो गई है। यह चीज़ जरूर फैंस को पसंद नहीं आएगी।