WWE Elimination Chamber 2025 का फाइनल मैच कार्ड: WrestleMania के लिए चैंपियन को मिलेंगे चैलेंजर

Elimination Chamber 2025 Final Match Card: WWE एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2025) इवेंट अब सिर्फ कुछ घटों दूर है। इस शो का आयोजन टोरंटो, कनाडा के रोजर्स सेंटर में देखने को मिलने वाला है। फैंस इस शो के लिए बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं और यहां से साल के सबसे बड़े शो WrestleMania के लिए नींव रखी जाएगी और दो चैंपियन को अपने चैलेंजर मिल जाएंगे। शो में सीएम पंक, जॉन सीना (John Cena) और द रॉक जैसे दिग्गज नज़र आने वाले हैं। इस आर्टिकल में हम Elimination Chamber 2025 प्रीमियम लाइव इवेंट के फाइनल मैच कार्ड पर नज़र डालने वाले हैं।

WWE Elimination Chamber 2025 का फाइनल मैच कार्ड

1: सीएम पंक vs जॉन सीना vs सैथ रॉलिंस vs ड्रू मैकइंटायर vs लोगन पॉल vs डेमियन प्रीस्ट - मेंस Elimination Chamber मैच (विजेता को कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए WrestleMania में मैच मिलेगा।)

2: बियांका ब्लेयर vs नेओमी vs लिव मॉर्गन vs एलेक्सा ब्लिस vs बेली vs रॉक्सेन परेज़ - विमेंस Elimination Chamber मैच (विजेता को रिया रिप्ली के खिलाफ WrestleMania 41 में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा।)

3: टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रेटस vs नाया जैक्स और कैंडिस लेरे - टैग टीम मैच

4: केविन ओवेंस vs सैमी ज़ेन - Unsanctioned Match

WWE ने इन चार मैचों के अलावा एक बड़ा सैगमेंट भी बुक किया हुआ है। बता दें कि द रॉक ने पिछले SmackDown में आकर कोडी रोड्स से उनकी आत्मा मांगी थी और उन्हें उनका चैंपियन बनने के लिए कहा था। इसी बीच फाइनल बॉस ने रोड्स से Elimination Chamber 2025 में जवाब की मांग की है। इसी के चलते अब दोनों का अगले PLE में सैगमेंट देखने को मिलेगा।

Elimination Chamber 2025 का मैच कार्ड तगड़ा लग रहा था और WWE ने इसे ज्यादा बेहतर बनाने का फैसला किया। शो के दौरान अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध रैपर में से एक ट्रैविस स्कॉट नज़र आने वाले हैं। ट्रिपल एच ने खुद इस चीज का ऐलान किया था। ट्रैविस स्कॉट शो के दौरान आपका कोई सॉन्ग परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। वो आखिरी बार Raw के Netflix डेब्यू एपिसोड का हिस्सा बने थे, जहां उनके साथ जे उसो मौजूद थे।

