WWE Elimination Chamber 2025 मैच कार्ड: Roman Reigns की होगी वापसी?

Elimination Chamber मैच कार्ड: 1 मार्च को टोरंटो, कनाडा में WWE एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2025) प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन करने वाली है। यह रेसलमेनिया (WrestleMania 41) से पहले होने वाला आखिरी शो है और कंपनी के ऊपर इसे यादगार बनाने का दबाव होने वाला है। अभी तक यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिपल एच ने काफी बढ़िया काम किया है।

Ad

Elimination Chamber के लिए 4 जबरदस्त मैच और एक धमाकेदार सैगमेंट को बुक किया गया है। WrestleMania 41 में चैंपियनशिप मैच पाने के लिए मेंस और विमेंस चैंबर मैच का आयोजन होने वाला है। जॉन सीना, सीएम पंक, सैथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, बेली, एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन जैसे बड़े स्टार्स इन मैचों में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बीच रोमन रेंस की वापसी की उम्मीद मेंस चैंबर मैच के दौरान की जा सकती है। वो सीएम पंक और रॉलिंस से Royal Rumble मैच का बदला लेना चाहेंगे।

इसके अलावा दोस्त से दुश्मन बने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का भी आमना-सामना होने वाला है। दोनों पूर्व चैंपियंस के बीच UnSanctioned मैच होने वाला है, जिसमें सभी हदें पार हो सकती हैं। हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रेटस का इन-रिंग रिटर्न होने वाला है। वो विमेंस चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन के साथ टीम बनाकर नाया जैक्स और कैंडिस लेरे का सामना करने वाली हैं। खैर, आइए नज़र डालते हैं Elimination Chamber प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए क्या ऐलान हुए हैं।

Ad

Trending

WWE Elimination Chamber 2025 में क्या-क्या होने वाला है?

-) जॉन सीना vs सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर vs डेमियन प्रीस्ट vs जॉन सीना vs लोगन पॉल - WrestleMania 41 में कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच के लिए मेंस Elimination Chamber मैच

-) एलेक्सा ब्लिस vs बियांका ब्लेयर vs लिव मॉर्गन vs रॉक्सेन परेज़ vs नेओमी vs बेली - WrestleMania 41 में रिया रिप्ली के खिलाफ WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पाने के लिए विमेंस Elimination Chamber मैच

-) सैमी ज़ेन vs केविन ओवेंस - Unsanctioned Match

-) टिफनी स्ट्रैटन (विमेंस चैंपियन) और ट्रिश स्ट्रेटस vs नाया जैक्स और कैंडिस लेरे - विमेंस टैग टीम मैच

-) द रॉक और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स का सैगमेंट - कोडी को फाइनल बॉस के ऑफर का जवाब देना है।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback